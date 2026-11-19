Representantes del PAN y Movimiento Ciudadano ante el IECM afirmaron que el consejo general del instituto busca aprobar hoy al vapor los lineamientos para asignar los diputados plurinominales tras la elección del 6 de junio del 2027, lineamientos que no garantizan una repartición equilibrada y podrían desembocar en una sobre representación para Morena en el Congreso de la Ciudad de México.

Y al inicio de la sesión extraordinaria del IECM los representantes de PAN, MC, Somos, PRI y PVEM pidieron que no se vote hoy dicho acuerdo, hasta que los partidos políticos lo hayan revisado a profundidad, pues se los entregaron apenas hace 24 horas.

En conferencia afuera de las instalaciones del IECM, Aníbal Cañez representa del PAN ante el instituto dijo: “le están haciendo el caldo gordo a Morena...casi todos los partidos se han inconformado con los lineamientos menos Morena porque les convienen".

Y detalló que el tema se votará hoy en sesión extraordinaria cuando originalmente estaba establecido que se votaría hasta el 30 de noviembre en una sesión ordinaria.

Acompañado del representante de MC ante el instituto, Rodrigo Ferrer Galván, así como de la presidenta del PAN en la Ciudad de México, Leticia Gutiérrez y de los diputados locales Lizzette Salgado y Ricardo Rubio, Cañez detalló que en el acuerdo que se votará hoy en el consejo general no está claramente establecido que los votos que reciba cada candidato a diputado local en la elección del 6 de junio del 2027 deberán contabilizarse al partido por el que se postuló ese candidato.

Esto para que en base a la suma de votos que obtuvo ese partido específico, se calcule cuántas diputaciones plurinominales.

Al inicio de la sesión extraordinaria del IECM los representantes de PAN, MC, Somos, PRI y PVEM pidieron que no se vote hoy dicho acuerdo. Cuartoscuro

Por el contrario, Cañez detalló que el acuerdo que se votará hoy es ambiguo por lo cual existe el riesgo de que los votos que obtenga un candidato a diputado que haya contendido por un partido político específico, se le podrían contabilizar a otro partido político que forme parte de la coalición por la que compitió, generando de nueva cuenta sobre representación para Morena para como ocurrió en 2024.

En la conferencia que tuvo lugar afuera de las instalaciones del IECM Gutiérrez expresó “hoy tenemos consejeras y consejeros, que son capaces de entregar la democracia de nuestro país, de nuestra ciudad, con la puritita esperanza de un carguito público (...) no nos vamos a andar por las ramas en Acción Nacional y se los digo así de clarito: la consejera presidenta Patricia Avendaño junto con la consejera Sonia Pérez y el consejero Ernesto Ramos, que hoy siguen en este instituto entregaron a Morena la sobre representación en el 2024 y le regalaron diputados que no se ganaron en las urnas, le robaron a la democracia, a la gente que confía en cómo cuidan cada una de las voluntades”.

Recordó que casi todos los consejeros del IECM, a excepción de las consejeras Erika Estrada y Carolina del Ángel, votaron a favor y dieron por buenas las cartas que enviaron 7 diputados locales al instituto, donde informaban que no deseaban formar parte de la bancada de Morena y se integraron a otras bancadas de partidos afines, lo que provocó que el IECM hiciera un nuevo cálculo de los plurinominales que le correspondían a cada partido y Morena terminó teniendo 7 pluris adicionales.

Gutiérrez afirmó que los diputados que “habían firmado cartas diciendo que se iban a integrar otros grupos parlamentarios, decidieron violar la ley y regresarse a casa, regresarse a -la bancada de- Morena. Estos diputados fueron Juan Rubio Gualito, Israel Moreno, Víctor Varela e Iliana Ivonne Sánchez. Cuando vieron que el Verde les pedía disciplina parlamentaria, regresaron a casa, burlándose de la ciudadanía, burlándose de lo que este consejo puso en una resolución”

Y al respecto anunció: “por supuesto que vamos a presentar las denuncias penales al respecto y para quienes resulten responsables consejera presidenta, porque en éste caso hay cómplices y ellos siguen en este instituto son cómplices de lo que pasó en 2024. Y nos quieren recetar la misma para el 2027”.