Cae uno relacionado con ataque al Brayan en la colonia Nápoles, CDMX

Un sujeto identificado como Cristopher N ha sido detenido por ser señalado de presuntamente ayudar a huir a los asesinos del sujeto identificado como “Bryan El Mañoso” en calles de la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.

El detenido Especial

Datos en redes sociales de @c4jimenez señalan que el individuo fue descubierto cuando se deshacía de la ropa usada por los matones.

La ropa @c4jimenez

Se supo que una vez que los motosicarios cometieron el crimen huyeron a la alcaldía Álvaro Obregón, ahí se despojaron de sus ropas y abordaron un automóvil para continuar su escape. respecto al asesinado también es conocido con el alias "El Balbino", al parecer se dedicaba a la extorsión y narcomenudeo, también lo relacionan con varios homicidios.

LOS HECHOS

Un hombre identificado como Brayan fue baleado mientras viajaba ayer 20 de mayo a bordo de un vehículo Audi, en calles de la colonia Nápoles. Reportes preliminares señalan que la víctima era señalada como presunto integrante de una banda dedicada a la extorsión y al tráfico de drogas. Además, Brayan habría sido relacionado con al menos dos tiroteos ocurridos previamente.

Una cámara de seguridad muestra al vehículo Audi color gris, a la par una motocicleta con dos tripulantes. El auto impacta una motocicleta y una camioneta que estaban estacionadas, mientras se ve que el copiloto de la moto dispara en contra del conductor del auto en al menos dos ocasiones.

Una mujer corre y abre la puerta del conductor, pide ayuda a los tripulantes de una camioneta, pero ésta sigue su marcha al igual que otro vehículo que viene detrás.

Los sicarios fueron captados por cámaras del C5 huyendo a la alcaldía Álvaro Obregón, donde abandonaron la motocicleta. La víctima fue trasladada a una clínica de la zona, donde más tarde se reportó que murió.

*bb