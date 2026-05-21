Cae uno relacionado con ataque al Brayan en la colonia Nápoles, CDMX
El sujeto ha sido señalado de ayudar a huir a los asesinos del sujeto identificado como “Bryan El Mañoso”.
Un sujeto identificado como Cristopher N ha sido detenido por ser señalado de presuntamente ayudar a huir a los asesinos del sujeto identificado como “Bryan El Mañoso” en calles de la colonia Nápoles en la alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
Datos en redes sociales de @c4jimenez señalan que el individuo fue descubierto cuando se deshacía de la ropa usada por los matones.
Se supo que una vez que los motosicarios cometieron el crimen huyeron a la alcaldía Álvaro Obregón, ahí se despojaron de sus ropas y abordaron un automóvil para continuar su escape. respecto al asesinado también es conocido con el alias "El Balbino", al parecer se dedicaba a la extorsión y narcomenudeo, también lo relacionan con varios homicidios.
LOS HECHOS
Un hombre identificado como Brayan fue baleado mientras viajaba ayer 20 de mayo a bordo de un vehículo Audi, en calles de la colonia Nápoles. Reportes preliminares señalan que la víctima era señalada como presunto integrante de una banda dedicada a la extorsión y al tráfico de drogas. Además, Brayan habría sido relacionado con al menos dos tiroteos ocurridos previamente.
Una cámara de seguridad muestra al vehículo Audi color gris, a la par una motocicleta con dos tripulantes. El auto impacta una motocicleta y una camioneta que estaban estacionadas, mientras se ve que el copiloto de la moto dispara en contra del conductor del auto en al menos dos ocasiones.
Una mujer corre y abre la puerta del conductor, pide ayuda a los tripulantes de una camioneta, pero ésta sigue su marcha al igual que otro vehículo que viene detrás.
Los sicarios fueron captados por cámaras del C5 huyendo a la alcaldía Álvaro Obregón, donde abandonaron la motocicleta. La víctima fue trasladada a una clínica de la zona, donde más tarde se reportó que murió.
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