CDMX establecerá estrategias para 'uso crítico e informado' de celulares en escuelas

La Secretaría de Educación de la Ciudad de México propondrá a la Autoridad Educativa Federal estrategias para que los alumnos puedan hacer un “uso crítico e informado de las tecnologías de la información y dispositivos electrónicos”.

Niño grabando con celular

La iniciativa que se aprobó con 47 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones establece que los alumnos deberán desarrollar habilidades “para analizar, evaluar y utilizar información disponible en entornos digitales de manera responsable y reflexiva”.

La diputada local del PAN, Laura Álvarez, recordó en tribuna que “75% de los maestros consideran que los estudiantes se distraen constantemente con sus celulares de clase y la Unesco calcula que por cada distracción los niños se tardan hasta 20 minutos en recuperar la concentración. Según la ONU, uno de cada tres niños ha estado expuesto a contenido sexual inapropiado o ha sufrido ciber acoso”.

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