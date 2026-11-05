Ordenan suspender obra en predio donde cayó un árbol en Coyoacán

La Alcaldía Coyoacán ordenó la suspensión de los trabajos de demolición en el predio ubicado en la calle Inglaterra número 70, en la colonia Parque San Andrés, tras la caída de un árbol de aproximadamente 20 metros de altura durante las primeras horas de este jueves. El incidente únicamente dejó daños materiales al quedar el ejemplar recargado sobre una propiedad privada adyacente al terreno donde lleva a cabo la obra.

A pesar de que los trabajos de demolición cuentan con los permisos administrativos en regla, la autoridad local precisó que la obra no tenía registro o autorización alguna para el retiro o tala de vegetación. Ante esta omisión, personal de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) y de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) se presentaron en la zona para realizar los peritajes correspondientes y determinar las causas exactas del colapso del árbol.

El procedimiento administrativo para la clausura formal del predio se vio imposibilitado por la intervención de una agrupación civil. Integrantes de dicha organización impidieron que el personal de la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la alcaldía, junto con verificadores del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), colocaran los sellos correspondientes.

Para prevenir enfrentamientos y garantizar la integridad de los funcionarios, el personal jurídico optó por retirarse del sitio, manteniendo el estatus legal de la obra como suspendida aun sin los distintivos físicos.

Ante este escenario, la administración de Coyoacán externó su disposición de sumarse a las mesas de diálogo convocadas por el INVI para atender las demandas de la comunidad. Paralelamente, cuadrillas de Servicios Urbanos y Protección Civil permanecieron en el sitio para realizar los trabajos de corte y retiro de los restos del árbol.