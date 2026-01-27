SSC refuerza vigilancia con operativos en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Con la finalidad de disuadir y prevenir el delito en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, esta tarde se dio el banderazo de salida a un operativo, donde al menos 400 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, 130 vehículos y dos helicópteros de la dependencia, participaron.

“Vamos a tener esta serie de operativos en distintas zonas de la ciudad, lo que queremos es seguir avanzando con los resultados que hemos logrado en coordinación los tres órdenes de gobierno con el trabajo del Gobierno de la Ciudad, las alcaldías y del Gobierno de México”, mencionó Pablo Vázquez, Secretario de Seguridad Ciudadana.

Los patrullajes se realizarán en las colonias Tlaxpana, Tacuba y Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo, así como en Atlampa, Tlatelolco, Peralvillo, Morelos y Guerrero, de Cuauhtémoc.

Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Detalló que los recorridos se harán toda esta semana, en compañía de personal de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, para identificar y atacar puntos de venta de droga.

Por el inicio del operativo, se realizó el cierre vial por espacio de dos horas, del Eje 2 Norte Manuel González, desde Reforma hasta el Eje Central Lázaro Cárdenas, lo que ocasionó problemas viales en la zona.

