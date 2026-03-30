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Iztacalco despliega operativo de Semana Santa con 150 elementos

Se realizan hasta 16 operativos con perifoneo al día para fortalecer la seguridad y la vinculación ciudadana

Por: Redacción Excélsior

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Autoridades de la alcaldía Iztacalco encabezan recorrido nocturno de vigilancia junto a elementos de seguridad durante el operativo especial de Semana Santa 2026Excélsior

Con motivo del periodo vacacional de Semana Santa, la alcaldesa de Iztacalco, Lourdes Paz, puso en marcha un operativo especial de seguridad y protección civil con el objetivo de salvaguardar la integridad y el bienestar de las y los habitantes.

En este dispositivo participan diariamente más de 150 elementos, quienes realizan tres recorridos estratégicos en la demarcación, con la presencia de 90 policías auxiliares (30 en cada sector) y 60 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, correspondientes a policía de los sectores Tlacotal, Iztaccíhuatl y Pantitlán.

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Adicionalmente, 30 personas del área de vía pública se integran a este operativo, contribuyendo en labores de ordenamiento, supervisión y apoyo en espacios públicos, así como en la atención y orientación a la ciudadanía durante este periodo vacacional.

Como parte de las acciones operativas, se incrementaron los operativos diarios, de 12 a 16 durante este periodo vacacional, incorporando perifoneo en distintas colonias para difundir medidas preventivas y recomendaciones de seguridad entre la población.

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La alcaldesa Lourdes Paz recorre calles de Iztacalco acompañada de policías y personal operativo como parte del dispositivo de seguridad por Semana Santa 2026Excélsior / Archivo histórico

En materia de protección civil, el operativo se mantiene activo las 24 horas del día mediante tres turnos: de 08:00 a 15:00 horas, de 15:00 a 21:00 horas y de 20:00 a 08:00 horas. Durante el día, se cuenta con la operación de dos ambulancias, dos brigadas de emergencia, una brigada de prevención y una brigada de la dirección. En el turno nocturno, el despliegue se adapta a las necesidades, operando con dos brigadas y una ambulancia, o bien dos ambulancias y una brigada.

Estas brigadas están encargadas de atender emergencias, realizar recorridos preventivos y brindar atención oportuna a la ciudadanía ante cualquier eventualidad. Asimismo, la alcaldía, en coordinación con diversas áreas de gobierno, refuerza acciones de vigilancia en puntos de alta afluencia, servicios urbanos, así como labores de orientación y apoyo a la población, con el fin de garantizar un entorno seguro durante esta temporada vacacional.

Con este operativo, la alcaldía Iztacalco mantiene acciones permanentes de seguridad, prevención y atención ciudadana para proteger a la población durante este periodo vacacional.

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