Capturan a integrantes de 'Los Patines' tras operativo en Venustiano Carranza

Dos personas relacionadas con “Los Patines”, célula delictiva investigada por homicidio, extorsión, narcomenudeo y robo, fueron detenidas durante la ejecución de tres órdenes de cateo en la alcaldía Venustiano Carranza.

Los operativos se realizaron en distintos domicilios de la colonia El Arenal, luego de que labores de inteligencia permitieron ubicar inmuebles que, de acuerdo con las investigaciones, eran utilizados por integrantes del grupo criminal.

Para sustentar las solicitudes de cateo, los agentes efectuaron vigilancias fijas y recorridos de seguimiento en la zona.

La información obtenida fue presentada ante un juez de Control, quien autorizó el ingreso a las propiedades.

Foto: Especial

En las diligencias participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Durante las intervenciones fueron capturadas dos personas y se aseguraron 115 dosis de una sustancia con características propias del cristal, además de un arma de fuego.

Los detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados, junto con los indicios decomisados, ante el Ministerio Público correspondiente. Esa autoridad continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.