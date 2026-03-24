Más de 10 mil policías vigilarán reapertura del Estadio Azteca

Con más de 10 mil elementos de seguridad, el gobierno capitalino alista el operativo para la reinauguración del Estadio Azteca, rebautizado como Estadio Ciudad de México, de cara al Mundial de 2026.

El dispositivo se pondrá a prueba este sábado 28 de marzo, durante el partido amistoso entre las selecciones de México y Portugal.

“Esto es un ensayo, pero estamos listos para dar la bienvenida al Mundial”, aseveró la Jefa de Gobierno Clara Brugada.

Este ejercicio servirá para evaluar y, en su caso, ajustar y fortalecer las capacidades de todas las instituciones involucradas como una prueba rumbo al Mundial”, detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho.

Explicó que el operativo contempla un estado de fuerza de 10 mil 835 elementos, de los cuales ocho mil 814 pertenecen a la policía capitalina, apoyados por personal de tránsito, inteligencia, investigación, policía turística y el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Foto: Tomás Pérez | Cuartoscuro

A este despliegue se suman dos mil 21 efectivos de la llamada fuerza de tarea conjunta, integrada por autoridades federales, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en el marco del Plan Kukulcán.

Habrá cierres viales

En materia logística, se utilizarán 472 vehículos oficiales, entre patrullas, grúas y ambulancias, además de drones de la Unidad Águila y un helicóptero del agrupamiento Cóndores que realizará sobrevuelos de vigilancia, en las inmediaciones del Coloso de Santa Úrsula.

Al interior del Estadio, dos mil elementos de la Policía Auxiliar estarán encargados de vigilar accesos, gradas, pasillos y zona de cancha, mientras que al exterior se apostarán otros dos mil 400 elementos.

Foto: Especial

Se implementará un dispositivo de seguridad y vigilancia al interior y exterior del recinto para garantizar la integridad de los aficionados, trabajadores y staff”, subrayó Vázquez Camacho.

Asimismo, adelantó que se reforzarán las acciones contra la reventa de boletos en las inmediaciones del estadio, a través de áreas de inteligencia e investigación policial.

En paralelo, se desplegarán mil 882 elementos de tránsito para implementar cortes viales y garantizar la movilidad en la zona sur de la ciudad.

El día del partido inaugural serán cerrada a la circulación vehicular, al norte en avenida Santa Úrsula; al sur, Anillo Periférico; al oriente, Calzada de Tlalpan y avenida del Imán al poniente, “a fin de que las inmediaciones del recinto, sean un espacio libre de flujo vehicular”.

Como alternativas, se recomienda utilizar División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Insurgentes, Canal Nacional y avenida Universidad.

Foto: Especial

Partido se podrá ver desde el Zócalo

El operativo también contempla acompañamiento a las selecciones nacionales, cuerpo arbitral y autoridades deportivas, desde su llegada a la Ciudad de México hasta sus traslados a hoteles, centros de entrenamiento y el estadio, con 240 moto patrullas de Tránsito.

Además, detalló que se desplegarán acciones de seguridad en el Zócalo capitalino, donde se instalará una pantalla gigante donde la ciudadanía podrá disfrutar del encuentro.

Agregó que en el circuito del Zócalo se colocarán filtros de revisión y se realizarán cortes viales para el ingreso y salida de asistentes.

El funcionario adelantó que la vigilancia se extenderá a zonas turísticas, corredores comerciales y espacios culturales en las 16 alcaldías, ante la expectativa de alta afluencia a restaurantes y zonas comerciales.

Foto: Especial

Finalmente, el jefe de la policía capitalina aseguró que la ciudad está lista para asumir el reto del Mundial.

Reiteramos nuestro compromiso para garantizar que las actividades se desarrollen en total tranquilidad y en un entorno de paz”, concluyó el secretario.

Los detalles del dispositivo se podrán consultar en las líneas de atención de la SSC y a través del 911o al *089 para la atención en materia de violencia en temas de género, además de que está habilitada la App MiPolicía, activa las 24 horas del día.

*DRR*