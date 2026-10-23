Operativo “Cazacochinos” logra reducir tiraderos clandestinos en Miguel Hidalgo

El operativo “Cazacochinos”, implementado en la alcaldía Miguel Hidalgo, registra una reducción en los tiraderos clandestinos de la demarcación, al pasar de 93 a 50 puntos identificados durante los primeros cuatro años de la actual administración.

La estrategia contempla multas económicas que van de los mil 290 a los 4 mil 692 pesos, arrestos administrativos de 13 a 24 horas o la realización de 6 a 12 horas de trabajo comunitario para quienes tiren basura en la vía pública.

La iniciativa, encabezada por el alcalde Mauricio Tabe, mantiene una política de cero tolerancia a través de recorridos de vigilancia diurnos y nocturnos desplegados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Auxiliar.

Respecto a las acciones de erradicación de basura en las calles, el alcalde Mauricio Tabe destacó que "el objetivo es erradicarlos por completo y mantener espacios públicos limpios y seguros para las y los vecinos".

Asimismo, la demarcación busca consolidar sus avenidas entre las más limpias de la Ciudad de México. En intervenciones recientes, los días 15 y 17 de octubre las autoridades detuvieron a un hombre y a una mujer en el cruce de la calle Arquitecto Carlos Lazo y avenida Jalisco, en la colonia Tacubaya. Ambos fueron remitidos ante el Juez Cívico tras ser sorprendidos arrojando desechos en lugares prohibidos.

De igual forma, en la colonia Pensil Norte, los uniformados arrestaron a dos personas alrededor de las 22:00 horas por disponer ilegalmente de residuos en la vía pública. A estas acciones se suma la detención de un individuo el pasado 21 de octubre sobre la Avenida Rodolfo Gaona, en la colonia Lomas de Sotelo, quien fue presentado ante el Juez Cívico para la determinación de su sanción.

La Alcaldía Miguel Hidalgo ratificó su compromiso con el entorno urbano y la convivencia comunitaria, advirtiendo que seguirá sancionando a los infractores conforme a la ley.