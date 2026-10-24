Más de 50 sonideros armarán tremenda fiesta hoy sábado en 'Azcapo'

Al ritmo de cumbia y salsa, los sonideros pondrán a bailar a todo Azcapotzalco este sábado 24 de octubre, será una gran fiesta callejera que reunirá a más de 50 sonideras y sonideros para celebrar los tres años de que esta tradición fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México.

Decenas de personas se reúnen para celebrar con sonideros Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Si te gustan los saludos sonideros, disfrutas de sacar tus mejores pasos, o solo quieres pasar un buen rato con amigos puedes acudir a San Pedro Xalpa, donde durante 6 horas los equipos de sonido pondrán el ambiente muy conocido en los barrios de la capital.

Entre los invitados a la fiesta estarán Sonido Súper Dengue “Don Piter”, Sonido Marysol, encabezado por Juan José Briseño, mejor conocido como “El Indomable”, y Ely Fania, “La Princesa de la Salsa y el Sabor”, quienes compartirán escenario con otros exponentes de la cultura sonidera.

El cartel sonidero Especial

La celebración recuerda que el 6 de octubre de 2023 la cultura sonidera recibió oficialmente el reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, así se homenajea a una tradición que nació en los barrios populares y que, con sus enormes bocinas, luces, mezclas musicales y dichos en el micrófono, terminó convirtiéndose en parte de la identidad de los chilangos.

El gran baile sonidero arrancará al mediodía y se extenderá hasta las 18:00 horas, en Calzada La Naranja número 1015, colonia San Pedro Xalpa, en Azcapotzalco. La invitación está abierta para todo el público.

Decenas de personas se reúnen para celebrar con sonideros Foto: Cuartoscuro

El cartel también incluye a Sonido Inmensidad, Sonido Duque, Sonido Nuevo Mundo, Organización Castillo, Sonido Norbak, Sonido Fania, Sonido Libertad, Sonido Proyección Colombiana, Sonido Miami, Sonido Cartagena, Sonido Las Vegas, Sonido Gángster, Sonido Tropical Madero, Sonido Rumba 2000 y otros.

Con esta celebración, la Secretaría de Cultura capitalina busca mantener viva una expresión popular que ha pasado de generación en generación y que sigue reuniendo a familias, vecinos y amantes del baile.