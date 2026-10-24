Manifestaciones y eventos hoy sábado 24 de octubre en CDMX

Este sábado se tienen previstas seis manifestaciones y no hay marchas programadas en la Ciudad de México. Los movimientos se concentrarán principalmente en Benito Juárez, el Centro, Reforma y Polanco. Las actividades más numerosas serán por la tarde y noche, con rodadas, el Paseo Nocturno de Día de Muertos, conciertos y el partido Pumas-Tigres.

MANIFESTACIONES

Personas con discapacidad

A las 11:00 horas se reunirán en el Parque de los Venados, en División del Norte y Municipio Libre, para realizar el “Disca Picnic”, un encuentro pensado para convivir, crear redes de apoyo y promover la inclusión de personas con discapacidad, familiares y amigos.

No se anticipan mayores complicaciones, pero si hay carga en los alrededores pueden utilizarse Avenida Universidad, Eje 7 Sur, Dr. Vértiz o Cuauhtémoc.

Hijas de la Cannabis

A las 12:00 horas estarán en Plaza Tlaxcoaque, en el Centro, con un encuentro político y cultural para pedir espacios libres y seguros para mujeres consumidoras de cannabis.

Hay posibles afectaciones a la circulación durante las actividades, para rodear pueden utilizarse Eje Central, Fray Servando Teresa de Mier, José María Izazaga y Circunvalación.

Plataforma 4:20

También desde las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Como en días anteriores, habrá recolección de firmas, información sobre derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Colectivos cannabicos Cuartoscuro

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz o Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

Antimonumenta Vivas Nos Queremos

A las 13:00 horas habrá actividad en el Monumento a la Revolución, donde se realizará la “Cascarita por la Gira por la Vida”, un partido de futbol popular acompañado de una asamblea. La intención es crear redes de apoyo con familias buscadoras de personas desaparecidas y comunidades zapatistas, además de preparar una gira prevista para diciembre y enero. Podrían sumarse otros colectivos y no se descartan afectaciones viales.

Para evitar Plaza de la República pueden utilizarse Paseo de la Reforma, Insurgentes, Eje 1 Norte o Balderas.

Liberación Animal MX

A las 13:00 horas, activistas se concentrarán frente a la tienda Louis Vuitton de Masaryk 433, en Polanco. Pedirán prohibir la comercialización de animales exóticos y su utilización para fabricar pieles y otros productos de las industrias textil, del vestido y del calzado. Podrían presentarse cortes o afectaciones durante la protesta.

Para evitar ese tramo de Masaryk pueden utilizarse Horacio, Ejército Nacional, Homero y Ferrocarril de Cuernavaca.

Justicia Histórica Trans

A las 18:00 horas habrá una velada en 20 de Noviembre y República de Uruguay, en el Centro Histórico, para recordar a una integrante de la comunidad trans a un año de su fallecimiento y exigir justicia bajo la consigna “Ni perdón ni olvido”. Podrían sumarse otras organizaciones y registrarse afectaciones en los alrededores.

Para evitar esa parte del Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Eje Central, Circunvalación y Fray Servando.

RODADAS

A las 8:45 saldrá un grupo de la Torre del Caballito rumbo a los embarcaderos y campos de cempasúchil de Xochimilco. Por la tarde habrá otra salida desde Tláhuac y, ya de noche, recorridos desde Tlaxcoaque y Ermita Iztapalapa.

En motocicleta habrá dos rodadas nocturnas: a las 19:30 horas saldrá una desde la colonia Morelos y a las 20:00 otra partirá del Estadio Olímpico Universitario hacia Santo Domingo. Además, a las 19:00 horas habrá una rodada en patines desde la Alameda Central por calles del Centro.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

Hoy se llevará a cabo el Paseo Nocturno Muévete en Bici de Día de Muertos. Arranca a las 18:00 horas en la Glorieta del Ahuehuete y recorrerá Reforma, Avenida Juárez, López, Artículo 123, Venustiano Carranza y 5 de Febrero hasta Plaza Tlaxcoaque. Se esperan alrededor de 20 mil participantes.

Recorrieron las calles de la zona centro como parte del Paseo Nocturno Día de Muertos Muévete en Bici

Gloria Trevi estará a las 20:00 horas en el Auditorio Nacional; Fobia, a la misma hora en el Palacio de los Deportes; Abel Pintos, en el Teatro Metropólitan, y Cannons, a las 20:30 en el Pabellón Oeste. El Rey León tendrá funciones a las 16:30 y 20:30 horas en Teatro Telcel.

Entre las actividades de Día de Muertos continúan los Alebrijes Monumentales y las esculturas luminosas sobre Reforma; además, arranca la celebración en distintos pueblos de Tláhuac. En el Monumento a la Revolución sigue Paquiliztli y en Avenida Juárez habrá, desde las 15:00 horas, una Carrera de Botargas del Terror.

En deportes, Pumas recibe a Tigres a las 21:10 horas en el Estadio Olímpico Universitario, con una asistencia prevista de 25 mil aficionados. Antes, a las 12:00, Burros Blancos y Águilas Blancas disputarán el clásico del IPN en el Estadio Wilfrido Massieu.