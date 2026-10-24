Casas ecológicas combatirán crisis hídrica en colonias vulnerables

Con la entrega e instalación de sistemas de captación de agua de lluvia, calentadores solares domiciliarios y huertos comunitarios, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) busca impulsar la creación de Casas Ecológicas, con el objetivo de combatir la crisis hídrica, energética y ambiental que enfrenta la capital.

De acuerdo con las reglas de operación del programa Casa Ecológica: Transformando la Ciudad, el plan contempla una inversión de 200 millones de pesos para atender a 10 mil viviendas particulares ubicadas en unidades territoriales de la Ciudad de México con Índice de Desarrollo Social medio, bajo o muy bajo.

La distribución contempla 6 mil 500 sistemas de captación pluvial, 9 mil 933 calentadores solares y 20 huertos comunitarios.

Serán instalados 20 huertos comunitarios. Especial

La entrega de estas tecnologías irá acompañada de capacitación y acompañamiento técnico para el uso, mantenimiento y aprovechamiento de los componentes.

La finalidad del programa es combatir la crisis hídrica en la Ciudad de México, considerada una de las principales problemáticas de acuerdo con el diagnóstico contenido en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México y publicado en Excélsior.

“Su finalidad del programa es fortalecer la seguridad hídrica, energética y alimentaria de los hogares que habitan unidades territoriales con mayores condiciones de vulnerabilidad climática y social, y contribuir con ello al ejercicio de los derechos al agua, a la alimentación, a la vivienda adecuada y a un medio ambiente sano”, señaló la Sedema.

Entregarán 9 mil 933 calentadores solares. Especial

El diagnóstico del Programa de Ordenación precisa que la crisis hídrica en la capital responde a una combinación de factores estructurales como la sobreexplotación de acuíferos, la variabilidad climática y la deficiente distribución de la infraestructura.

Las ciudades con alta concentración poblacional son espacios donde se originan y agravan múltiples problemáticas socioambientales asociadas al cambio climático, el agotamiento de recursos naturales, la desigualdad y la pobreza, las cuales afectan directamente al acceso de servicios como el agua, la energía y la alimentación”.

En materia hídrica, en la ciudad se contabilizan 2 millones 756 mil 319 viviendas particulares habitadas, de las cuales 90% dispone de agua entubada al interior, 8% cuenta con agua entubada únicamente en el terreno y 2% carece por completo del servicio.

La dependencia apuntó que “la disponibilidad de infraestructura no necesariamente daba como resultado el suministro eficiente y continuo de agua”, al detallar que en 2026 se identificaron 284 colonias en 10 alcaldías que reciben agua a través del sistema de tandeo.

Además del desabasto hídrico, la iniciativa busca combatir la crisis energética y frenar la dependencia a combustibles fósiles como el gas LP y la electricidad para actividades básicas como el calentamiento de agua, cuyos costos elevados generan emisiones y reflejan condiciones de pobreza energética.

Asimismo, las autoridades ambientales buscan mitigar el crecimiento urbano desordenado, la fragmentación del territorio, la degradación de ecosistemas urbanos, la limitada adopción de ecotecnias domésticas y la distribución desigual de las responsabilidades domésticas y de cuidados, las cuales afectan directamente la economía familiar y reducen la capacidad de adaptación de los hogares vulnerables en la capital.