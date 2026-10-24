Eficiencia del gasto, el reto para la Secretaría de Administración y Finanzas

Ante la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, en el Congreso local el martes, la oposición pide crear un esquema legal para que el Poder Legislativo autorice el destino de los ingresos excedentes de la capital, que al cierre de 2025 alcanzaron cerca de 43 mil millones de pesos, y llamó a transparentar e incrementar la inversión en el Metro e infraestructura hídrica.

Los ingresos excedentes corresponden a los recursos obtenidos por encima de lo estimado en la Ley de Ingresos del año a través de la recaudación fiscal.

El coordinador de la bancada del PAN, Andrés Atayde, cuestionó que desde el 2000 el gobierno local utilice estos fondos para obras públicas o pago de pensiones sin previa aprobación legislativa.

“Al cierre de 2025 los ingresos excedentes fueron casi 43 mil millones de pesos (…) y ya se han presentado en el Congreso local iniciativas para regular el uso de los ingresos que llegan por encima de lo que estima la ley”, dijo Atayde a Excélsior.

Agregó que en febrero presentó una iniciativa para exigir la aprobación del Legislativo cuando los excedentes superen hasta en 10% lo presupuestado, la cual continúa sin dictaminarse.

En tanto, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, coincidió en que resulta fundamental regular el uso de estos recursos y criticó la falta de resultados en materia de movilidad.

Respecto al transporte masivo, el diputado señaló que los 48 mil millones de pesos asignados al Metro en los últimos dos años resultaron inadecuados ante fallas recurrentes como conatos de incendio y escaleras eléctricas fuera de servicio.

“Hay un descuido y un olvido del Metro desde hace varios años y desde la administración anterior se planteó hacer más con menos”.

Atayde argumentó que el gasto no debe medirse por la cantidad invertida, sino por la calidad de las obras.

Durante las discusiones presupuestales, la bancada de Morena defendió los montos propuestos por la Secretaría de Administración y Finanzas para el Metro.

Respecto a obras contra inundaciones, Torres acusó la falta de informes técnicos que justifiquen o evalúen su funcionamiento para definir el presupuesto de 2027.

“Hubo dinero que no se pudo ejercer”, subrayó Atayde.