Mujer quería meter 300 pastillas al Reclusorio Oriente; la cacharon

Una mujer de 33 años terminó detenida cuando presuntamente intentaba ingresar 300 pastillas, al parecer de droga, al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, en la alcaldía Iztapalapa, CDMX. La visitante llevaba el paquete escondido a la altura del vientre, pero fue descubierta durante una revisión de rutina.

Todo ocurrió en el penal ubicado en la colonia San Lorenzo Tezonco, cuando las custodias revisaban a las personas que acudían a visitar a los internos. Como parte de los controles de seguridad, las policías inspeccionaban a las visitantes para evitar que ingresaran objetos o sustancias prohibidas.

La presunta droga @c4jimenez

Fue durante una de estas revisiones cuando las uniformadas detectaron que una mujer llevaba algo oculto entre su ropa, justo a la altura del abdomen, por lo que decidieron hacer una inspección más detallada.

Al revisar lo que escondía, encontraron una bolsa de plástico transparente que contenía 300 pastillas de color blanco, cuyas características hicieron sospechar que podría tratarse de alguna droga.

La mujer aparentemente pretendía pasar el paquete al interior del centro penitenciario aprovechando el horario de visitas. Sin embargo, su intento quedó al descubierto antes de que pudiera ingresar con las pastillas, por lo que las custodias procedieron a detenerla y asegurar el paquete.

La mujer, de 33 años fue trasladada ante el Ministerio Público, junto con las 300 pastillas que llevaba escondidas.

Ahora serán las autoridades ministeriales las encargadas de determinar qué sustancia contienen las tabletas, si se trata de algún tipo de droga y cuál era su destino dentro del penal.