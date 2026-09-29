Ofrece RTP su chatarra

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) puso a la venta más de 47 mil kilos de fierros de desecho.

La empresa gubernamental convocó a los interesados para participar en la licitación pública nacional para la enajenación de un lote de 46 mil 236 kilogramos de desecho ferroso vehicular y otro de 708 kilogramos de desecho ferroso variado.

Cada kilo de desecho tendrá un precio mínimo de 5 y 4.05 pesos, respectivamente.

Los interesados deberán presentar sus propuestas el 7 de octubre, el fallo de la licitación RTP/LP-E002/2026 se dará el 9 de octubre.