Bombea ‘fuerte’ el Cutzamala a CDMX y Edomex para enfrentar estiaje

En la última semana, el Sistema Cutzamala bombeó alrededor de 15.639 metros cúbicos por segundo de agua a la Ciudad de México y el Estado de México, con el fin de enfrentar la época de estiaje, lo que representa un incremento promedio de 1.7 metros cúbicos por segundo.

De acuerdo con el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), la Secretaría de Gestión Integral del Agua de la Ciudad de México (SEGIA), recibió 9.467 metros cúbicos por segundo y la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), 6.172 metros cúbicos por segundo.

Sistema Cutzamala. Especial

Actualmente, el Sistema Cutzamala cuenta con 81.55 por ciento de llenado, para un total de 638.13 millones de metros cúbicos de agua disponible, es decir, que en siete días perdió 8.57 millones de metros cúbicos de agua por extracciones para el consumo humano y el riego agrícola.

La Presa Valle de Bravo tiene 87.21 por ciento de almacenamiento, la Presa Villa Victoria 78.25 por ciento y la Presa El Bosque 73.54 por ciento.

Garantizan agua para dos años

De esta forma, el Sistema Cutzamala se mantiene en su mejor nivel de los últimos siete años, para estas fechas.

Sistema Cutzamala. Especial

La directora del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México, Citlalli Peraza, puntualizó que el aumento en el envío de agua a la región, no modifica el pronóstico de un abasto garantizado a dos años para cinco millones de habitantes de 13 alcaldías de la CDMX y 15 municipios del Edomex.

¿Qué tan cerca estuvo el Cutzamala del “día cero”?

Qué es el “Día Cero”

El “Día Cero” es el momento en que un sistema de abastecimiento ya no puede extraer agua de forma normal, porque el nivel de las presas llega al mínimo operativo. En el caso del Sistema Cutzamala, esto ocurriría cuando el almacenamiento baja a un volumen donde las bombas ya no pueden funcionar con seguridad.

Qué tan cerca estuvo realmente

En junio de 2024 el sistema llegó a su nivel más bajo registrado:

Aproximadamente 26 % de almacenamiento total en las presas.

Fue el nivel más bajo en décadas.

Autoridades estimaban que el nivel mínimo operativo podría alcanzarse alrededor de finales de junio de 2024 si la tendencia continuaba.

Es decir, sí se estaba acercando al límite, pero todavía quedaba margen operativo.

Además, en enero de 2024 se calculaba que el sistema tenía unos 147 días de agua disponible si no mejoraban las lluvias.

Por qué no llegó el “Día Cero”

Tres factores lo evitaron:

Reducción del suministro del Cutzamala

Las autoridades bajaron el caudal para conservar agua.

Uso de otras fuentes

La ciudad obtiene gran parte del agua de acuíferos y otros sistemas, como el Sistema Lerma, por lo que el Cutzamala no es la única fuente.

Inicio de la temporada de lluvias

Las lluvias del verano comenzaron a recuperar lentamente los niveles.

Qué pasó después

Tras la crisis:

En 2025 el sistema empezó a recuperarse.

Incluso llegó a más de 90 % de almacenamiento después de temporadas de lluvia muy fuertes.



*mvg*