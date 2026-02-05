Nuevos videos del asalto de falsos barrenderos en CDMX; huyeron al Edomex

El asalto de falsos barrenderos del Gobierno de la Ciudad de México está siendo investigado por autoridades, a fin de dar con su paradero, luego de que ingresaron a una casa en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), amagaron y despojaron de sus pertenencias a sus víctimas, para luego huir presuntamente rumbo al Estado de México (Edomex).

Un video de cómo ingresaron a la vivienda afectada se hizo viral en redes sociales, mostrando el modus operandi para perpetrar el asalto, el cual consistió en disfrazarse con uniformes de personal de limpia del Gobierno capitalino, aparentar barrer frente a la casa de la víctima y luego ingresar cuando la mujer llegó en su auto.

Nuevos videos de asalto de falsos barrenderos en CDMX

Asalto de falsos barrenderos de CDMX. Especial

Luego de que el asalto a causado la atención mediática, han salido a la luz nuevos videos de cómo ejecutaron el asalto y la forma en que huyeron, presuntamente hacia el municipio de Nezahualcóyotl, en el Edomex.

En uno de los nuevos clips filtrados, se observa cómo amagaron a las víctimas al interior de la vivienda.

Madre e hija fueron amagadas por un hombre que portaba el uniforme de barrendero. Las imágenes difundidas muestran cómo les daba ordenes, mientras les apuntaba con un arma de fuego.

En otro video se ve cómo huyeron, en el coche de la misma víctima, mismo que luego fue abandonado. De él, descendieron los cuatro hombres, mientras que aventaban al piso los uniformes del personal de limpia que utilizaron para pasar desapercibidos al momento del ataque.

Tras dejar el vehículo, emprendieron la huida a pie.

Los falsos trabajadores de limpia, delincuentes. Así huyeron caminando por calles de Neza”, se lee en una publicación del periodista Carlos Jiménez, quien dio a conocer los videos.

Declaraciones de la víctima

La mujer que llegó a su vivienda en donde ya la esperaban falsos barrenderos de la CDMX, dio declaraciones tras hacerse viral el video de cómo fue el atraco.

Señaló que los presuntos delincuentes le preguntaron en qué trabajaba y cuando dinero tenía en sus cuentas bancarias, mientras que ella les dijo que se llevaran lo que quisieran.

Señaló que su madre es la que estaba en la casa, misma que también fue encañonada y amenazada.

