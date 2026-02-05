Semar 'va con todo' en seguridad y logra 53 capturas en la CDMX

Los constantes operativos realizados en la Ciudad de México por elementos de infantería de la Armada de México (Semar) en el marco de la estrategia denominada “Refuerzo CDMX”, realizado en coordinación con diversas autoridades capitalinas, logró la detención de 55 personas y el aseguramiento de 5 mil 983 dosis de estupefacientes.

Operativos en la Ciudad de México por elementos de infantería de la Armada de México (Semar) Especial

De acuerdo con la institución naval, el trabajo de inteligencia y gabinete en varias alcaldías de la Ciudad de México, derivaron en diversas inspecciones y cateos donde se revisaron en 31 días mil 443 personas y 784 vehículos.

Decomiso de 155 toneladas de autopartes

Operativo Semar Operativo Semar

El saldo incluyó la detención de 53 individuos, el aseguramiento de 17 inmuebles, 14 armas de fuego y 5 mil 983 dosis de presuntos estupefacientes. A ello se sumó el decomiso de aproximadamente 155 toneladas de autopartes con reporte de robo.

De manera paralela, personal naval brindó apoyo en operativos de control a unidades de transporte de carga y comercios, mediante filtros de verificación destinados a comprobar la procedencia legal de mercancías, una medida enfocada en frenar redes de comercio ilícito.

Jornadas de Vacunación

En el ámbito de salud pública, la Marina también participó en la Jornada Integral de Vacunación organizada en conjunto con el Gobierno capitalino y la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Durante estas jornadas se aplicaron 2 mil 25 dosis contra COVID-19, influenza, neumococo, hepatitis B y sarampión.

Las acciones de seguridad continuaron incluso al interior de centros penitenciarios. Apenas ayer, en coordinación con otras dependencias, se realizó una revisión de rutina en el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

Operativo Semar Especial

Dentro del penal se aseguraron 360 dosis de marihuana, nueve paquetes de envoltorios para presunta droga, así como ocho cargadores, equipos de comunicación y diversos objetos prohibidos.

Las autoridades informaron que tanto los detenidos como todo lo decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, a fin de definir su situación jurídica.

