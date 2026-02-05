Caen tres sujetos ligados al hallazgo de 2 cuerpos en cueva de Tlalpan

Elementos policiacos de la Ciudad de México detuvieron a tres sujetos ligados con el hallazgo de dos personas sin vida al interior de una cueva, en la zona rústica de la alcaldía Tlalpan.

Los detenidos fueron identificados como José Donaldo “N”, Julio Cesar “N” y Fidel “N”, quienes fueron detenidos tras una labor de investigación que realizó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Cadáveres en una cueva

Los cadáveres fueron localizados el pasado 29 de enero, al interior de una cueva, en la colonia Jardines de San Juan. A partir de las investigaciones se identificó la posible participación de los tripulantes de un vehículo que arribó al sitio y se retiró minutos después a alta velocidad.

Durante el seguimiento, se detectó que los sospechosos cambiaron de vehículo para continuar su huida y utilizaron una unidad con permiso provisional para circular. Finalmente, la madrugada del 4 de febrero fueron ubicados en calles del Pueblo de San Miguel Topilejo, donde fueron detenidos tras intentar ingresar a un predio.

En la intervención se les aseguraron 66 envoltorios con cocaína, 39 bolsitas con la misma sustancia en polvo, 32 dosis de marihuana y tres teléfonos celulares.

.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes.

La SSC informó que uno de los detenidos cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario en 2022 por robo agravado, mientras que otro registra una presentación ante el Juez Cívico por estorbar la vía pública.