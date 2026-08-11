Cae primo de 'Los Herrera Segura', grupo ligado a La Unión en CDMX

Agentes de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron detener en Iztapalapa a Toshiro N de 26 años, señalado como presunto integrante de La Unión y primo de los Herrera Segura, grupo delictivo identificado por las autoridades y vinculado al crimen.

La captura se dio en la colonia Sinatel. Los policías ya le seguían la pista y, mientras realizaban trabajos de investigación por la zona, lo ubicaron en el cruce de Río Churubusco y Andrés Molina Enríquez.

Al parecer, el sujeto también los vio, porque en cuanto notó la presencia de los agentes salió corriendo. Pero metros adelante lo alcanzaron y lo detuvieron.

Al revisarlo, los policías encontraron que no andaba con las manos vacías. Llevaba una pistola con cargador, 10 cartuchos útiles, además de 96 bolsitas con aparente marihuana, otra bolsa con la misma hierba a granel y 50 envoltorios con una sustancia cristalina. También cargaba dos celulares y dinero en efectivo.

De acuerdo con las investigaciones de la SSC, Toshiro N estaría relacionado con un grupo criminal que opera principalmente en la zona centro de la Ciudad de México y que se dedica a actividades como extorsión, narcomenudeo y robo.

Las autoridades investigan ahora su presunta relación con esta estructura criminal y los delitos en los que pudiera estar involucrado.

Tras su captura, el sujeto fue llevado, junto con el arma, la droga y todo lo asegurado, ante el Ministerio Público, donde se definirá su situación jurídica.