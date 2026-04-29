Nudistas captados en Xochimilco CDMX revelan todo sobre el video viral

El video del grupo de nudistas que fue viralizado ayer en redes sociales y quienes paseaban en una trajinera de Xochimilco en la Ciudad de México provocó todo tipo de reacciones tanto a favor como en contra.

Hoy el grupo identificado como Nudistas Mexicanos reveló varios detalles importantes, detalló que lo que hicieron no tiene nada que ver con excesos ni cosas raras. Los nudistas mexicanos señalaron que sí, había alcohol, pero todo tranquilo, nada fuera de control ni que influyera en lo que hicieron.

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Hubo respeto

Defendieron el nudismo, vivir ciertas experiencias sin ropa, pero desde el respeto, la aceptación del cuerpo y el bienestar personal. No es algo sexual, como muchos piensan, reiteraron. “Entendemos que a varias personas les incomode, sobre todo porque es un espacio público donde hay familias, pero eso tiene mucho que ver con cómo nos enseñaron a ver el cuerpo, no con algo malo en sí”, defendieron.

También aseguraron que nunca molestaron a nadie. “Ni gritamos, ni faltamos al respeto, ni buscamos provocar. Incluso tratamos de movernos por zonas más tranquilas, con menos gente, y seguimos en todo momento lo que nos indicaba el remero, hasta cerrar cortinas cuando nos lo pedía”.

Los Nudistas Mexicanos señalaron que el video que se difundió fue grabado sin que supieran y sin su consentimiento.

Finalmente mencionaron que lo que buscan como grupo es que se entienda que el nudismo existe en México y que puede ser algo positivo: “ayuda a quitar prejuicios, a sentirse mejor con uno mismo y a convivir de otra manera, más relajada y respetuosa. En medio de tantos problemas que hay en el país, también creemos que vale la pena abrir espacios distintos de convivencia”, así finalizaron.

Por cierto, el próximo 30 de mayo se hará en la CDMX el “Día al Desnudo”, un evento público para que la gente entienda mejor de qué va esto y deje de verlo desde el morbo.

*bb