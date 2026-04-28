Captan a nudistas en trajinera de Xochimilco, CDMX ¿es un delito?

Usuarios en redes sociales reaccionaron en forma dividida a favor y en contra de un grupo de personas nudistas que paseaban en los canales de Xochimilco, una conocida zona turística en la Ciudad de México.

En un video corto puede verse a los paseantes sin ropa en la trajinera, todos van muy tranquilos y al parecer únicamente disfrutando del recorrido en uno de los canales.

Foto Especial

Una vez que el video apareció en redes sociales, algunos de los comentarios fueron:

¿Y el problema? Que muchos tengan prejuicios y asco por su propio cuerpo desnudo. No quiere decir que todos los tienen.



@GobCDMX No sabía que se podría andar desnudo



Magnífico que se ejerza esta libertad. No hacen daño a nadie. El turismo nudista familiar es muy grande en otros países. ¡Viva México!



Todos llegaron con quemaduras solares, por exhibicionistas



¿Está bien, no? No se freseen.

¿Qué dice la ley en la CDMX al respecto?

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México es quien regula este tipo de conductas, andar desnudo en vía pública sí puede ser sancionado, pero no de forma automática. ¿Cuándo se considera falta? Cuando la conducta ofende a otras personas, genera quejas, o altera el orden público. Es decir, el punto clave no es solo estar desnudo, sino el contexto y si alguien se siente afectado.

En la práctica cotidiana, la policía normalmente no actúa de oficio: interviene si hay denuncia o molestia directa.

En caso de que sí haya denuncias, la práctica nudista puede derivar en multa administrativa, arresto cívico (es decir pasar unas horas en el “torito”) o bien trabajo comunitario.

Debes tener en cuenta que en la CDMX ya no existe como tal la clásica falta a la “moral pública”, pero sí se sanciona el exhibicionismo cuando implica incomodar o agredir a terceros (especialmente si hay intención sexual o hay menores presentes).

Respecto al caso de los canales de Xochimilco son un espacio público y familiar, con presencia constante de menores, por eso, ese tipo de actos suele considerarse inapropiado y sancionable si alguien lo reporta.

¿Qué opinas?

*bb