Calificaciones SEP 2026: paso a paso para descargar en PDF

Las calificaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se pueden consultar y descargar en línea, por lo que muchos ya se preguntan cuándo y cómo hacerlo para las boletas del ciclo escolar 2025-2026.

El calendario oficial de la SEP señala que los maestros realizarán el registro final de las evaluaciones en el sistema el viernes 3 de julio del año en curso.

Tras ello, las juntas presenciales con los padres de familia, para la firma tradicional de las boletas, se realizarán el martes 14 de julio, un día antes de que las clases formales terminen en todo el país.

Para los que prefieren agilizar el trámite, las plataformas digitales abrirán un periodo de consulta, que va del martes 30 de junio al viernes 3 de julio.

Durante esos cuatro días, los padres de familia o tutores de educación básica, tendrán acceso libre al sistema para descargar e imprimir el archivo PDF con las calificaciones de la SEP, del periodo completo.

¿Cómo descargar en PDF las calificaciones de la SEP 2026?

Descarga de calificaciones SEP. Especial

De acuerdo con la SEP hay dos formas para descargar la boleta de calificaciones. La primera, a través del Sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) y para hacerlo, debes:

Ingresar a la página web oficial del SIGED

Escribir el CURP del estudiante y dar clic en ‘buscar’.

Elegir el ciclo escolar 2025-2026

Tras unos segundos, el sistema arrojará la opción de ‘descargar calificaciones’.

Elige esa opción y obtendrás la boleta.

La segunda opción es a través de Control Escolar:

Ingresa a la página oficial de Control Escolar.

Da clic en el apartado ‘formatos de certificación’.

Señala una de las tres opciones: preescolar, primaria o secundaria.

Descarga la boleta.

¿Es gratis descargar la boleta de la SEP?

Descarga de calificaciones SEP. Especial

Descargar las boletas de calificaciones de la SEP en PDF es un trámite gratuito cuando se realiza por los portales oficiales. No es necesario pagar a terceros para obtenerlas.

las boletas digitales en PDF tienen validez oficial, siempre que sean obtenidas desde las plataformas oficiales y cuenten con sus elementos de autenticidad.

Los datos que contiene son:

Datos del estudiante como: nombre completo, grado, grupo, CURP, escuela.

Lista de materias del alumno.

Las calificaciones en un rango de 6.0 a 10.00 para cada materia.

Observaciones de los docentes, cuya finalidad es evaluar el rendimiento, desarrollo y recordar las habilidades de cada estudiante.

Las boletas más recientes cuentan con un QR para verificar su autenticidad.

Estas boletas de calificaciones de la SEP tienen la misma validez que la impresa entregada por la escuela.

Vacaciones de verano y nuevo ciclo escolar

Para los alumnos de educación básica en México (preescolar, primaria y secundaria), las vacaciones de verano 2026 iniciarán después de concluir el ciclo escolar 2025-2026, cuyo último día de clases está marcado para el miércoles 15 de julio.

En tanto, el próximo ciclo escolar 2026-2027, está previsto para iniciar el día lunes 31 de agosto del 2026.