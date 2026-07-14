Aplazan renovación integral de Línea 3 del Metro hasta 2027

La rehabilitación integral de la Línea 3 del Metro, que corre de Indios Verdes a Universidad, arrancará hasta principios de 2027, ya no será inmediatamente después de concluir el Mundial 2026, como habían planteado inicialmente autoridades capitalinas.

Para la realización de los trabajos se aplicará un esquema de coinversión; es decir, con participación de la inversión privada y del gobierno capitalino, aplicable a la Ley de Régimen Patrimonial, anunció el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton.

La figura que se permite en la normativa aplicable en materia de obra pública, permitirá reducir los costos para la ciudad a la mitad, así como la obtención de las mejores condiciones técnicas y financieras para el proyecto, dijo De Botton Falcón.

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que el inicio de la obra dependerá de la conclusión del proceso de licitación y selección de empresa encargada de la obra, además de la aprobación del esquema de coinversión por parte del Congreso de la Ciudad de México.

Foto: Moisés Pablo | Cuartoscuro

Este martes, al encabezar la entrega de los trabajos de modernización de la estación Universidad, Brugada explicó que aún deben agotarse los tiempos legales y administrativos antes de iniciar la intervención.

Hay que esperar los tiempos de la licitación. Hasta el próximo año estaremos emitiendo el día de la intervención y así se estará informando”.

Por lo que instruyó al secretario de Administración y al director del Metro, Adrián Rubalcava, a acelerar los procesos para que la obra inicie en cuanto exista la autorización legislativa.

Arranquen la obra mayor en 2027, lo más pronto posible para avanzar en todos los trabajos que implica la renovación integral de la Línea 3”.

Garantizan que no habrá cierres este año

La jefa de Gobierno fue enfática al asegurar que la Línea 3 operará con normalidad durante todo 2026, descartó cierres de estaciones o suspensión del servicio mientras se desarrolla la etapa de contratación.

Quiero ser enfática: este año ninguna estación de esta Línea 3 cerrará ni el servicio se va a interrumpir. Todas las obras que se han mencionado corresponden a una etapa posterior a la licitación de la empresa y del proyecto de coinversión”.

Foto: Especial

Explicó que la rehabilitación se realizará mediante un modelo de intervención escalonado para reducir al mínimo las afectaciones a los usuarios.

Se va a implementar un modelo de intervención que busca minimizar afectaciones, cierres e interrupciones del servicio. Los trabajos se priorizarán por la noche, los fines de semana y por etapas, como lo hacen los principales metros del mundo”, dijo.

Aseguró que aun cuando alguna fase requiera modificar la operación, se garantizará alternativas de movilidad.

Por supuesto que vamos a atender y resolver de manera alternativa el transporte de la población cuando sea necesario”, agregó.

Una sola empresa estará a cargo

El 19 de junio pasado, Juan Pablo de Botton, explicó que se emitiría una licitación para elegir a la empresa, que se encargaría de supervisar los trabajos iniciales del proyecto de rehabilitación de la línea verde; sin embargo, este martes el funcionario aclaró que será una sola, a través de la figura de coinversión, los responsable tanto de elaborar el proyecto ejecutivo como de ejecutar la rehabilitación integral.

El fallo de la licitación se prevé para septiembre, mientras que el esquema de coinversión deberá ser autorizado por el Congreso de la Ciudad de México junto con el Presupuesto de Egresos de 2027.

Foto: Especial

Mientras se está a la espera de la aprobación de la empresa coinversionista, en los próximos meses se realizarán estudios de ingeniería, proyectos ejecutivos, fabricación de maquinaria especializada, adquisición anticipada de materiales y preparación logística de talleres y garajes, de manera que la intervención mayor pueda iniciar a principios del próximo año.

Renovación total de vías, trenes y sistemas

El director general del Metro, Adrián Rubalcava, explicó que el proyecto contempla la sustitución prácticamente total de la infraestructura ferroviaria y tecnológica de la Línea 3.

Entre las principales acciones destacan la adquisición de 45 trenes nuevos, la sustitución completa de vías, rieles, durmientes y balasto, la modernización de 20 subestaciones eléctricas, la instalación del sistema de señalización y control CBTC, el cambio de cableado por fibra óptica y la rehabilitación integral de las 21 estaciones con criterios de accesibilidad universal.

Podemos observar las condiciones de algunos de los materiales que se encuentran en la línea, eso hace urgente y necesaria la intervención”.

Rubalcava explicó que el sistema de control basado en comunicaciones permitirá una operación más segura y eficiente de los trenes.

Se implementará el sistema CBTC, el más moderno del mundo para el control de trenes, además de la rehabilitación estructural, la renovación de sistemas electromecánicos y la modernización integral de estaciones”.

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Enfatizó que, para evitar un cierre total similar al que se aplicó en la Línea 1, la obra será ejecutada por etapas, privilegiando trabajos nocturnos, de fin de semana y en los extremos de la línea, además de intervenir primero talleres y zonas de resguardo de los convoyes.

Por último, al celebrar los trabajos de modernización de la estación terminal Universidad, que se llevaron a cabo previo y durante el Mundial, donde todavía este martes se terminó de colocar las señaléticas en español e inglés, Clara Brugada afirmó que con la renovación integral de la Línea 3 se busca reducir los intervalos de paso a menos de dos minutos, incrementar hasta en 30 por ciento la capacidad de transporte.

La meta, remarcó, es “modernizar una de las líneas más antiguas del STC”, que transporta al día más de 470 mil usuarios, para convertirse en la segunda con mayor demanda, en toda la red del STC Metro, solo detrás de la Línea 2.