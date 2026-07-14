Localizan en Tepito a adolescente desaparecida en Ixtapaluca

Una adolescente de 13 años, que contaba con reporte de búsqueda en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, fue localizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México cuando deambulaba sola por calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La menor pidió ayuda a policías del agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros” mientras realizaban patrullajes preventivos en el cruce de Peralvillo y López Rayón.

La menor afirmó a los uniformados que estaba extraviada y no sabía cómo regresar a su domicilio.

Foto: SSC

Los uniformados la resguardaron e intentaron obtener información que permitiera contactar a sus familiares; sin embargo, al no contar con datos suficientes, la presentaron ante la Fiscalía Especializada en Asuntos del Menor.

Durante las diligencias, el Ministerio Público determinó que el caso correspondía a autoridades del Estado de México, por lo que la adolescente fue trasladada al Centro de Justicia de Ixtapaluca.

Fue en el Centro de Mando de ese municipio donde las autoridades confirmaron que la menor ya era buscada mediante un boletín de localización.

Foto: SSC

Con esa información, los policías se dirigieron a un domicilio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, donde la adolescente fue entregada a su abuela, quien acreditó el parentesco con la documentación correspondiente.

Tras la entrega, la familia recibió indicaciones para acudir ante la autoridad ministerial y concluir el procedimiento legal derivado del reporte de desaparición.