Necesario dar opciones a familias ante eventual fin de ciclo escolar adelantado: Sesma

Ante la posibilidad de que el ciclo escolar concluya antes de lo previsto, el dirigente del Partido Verde en la Ciudad de México, Jesús Sesma, adelantó que exhortará al Gobierno capitalino prepare alternativas de atención para niñas, niños y adolescentes, para minimizar el impacto que tendría en miles de familias que dependen de las escuelas para el cuidado de sus hijos mientras cumplen con sus jornadas laborales.

La SSC mantiene patrullajes preventivos en escuelas Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Sesma Suárez reconoció que las altas temperaturas previstas para las próximas semanas, así como la logística relacionada con el Mundial de Futbol 2026, son factores que justifican la revisión del calendario escolar; sin embargo, advirtió que la medida también generaría presiones económicas y de organización para madres y padres de familia.

Necesitan lugares seguros

“Las madres y padres necesitan contar con alternativas por parte del gobierno capitalino que les permita dejar a sus hijos en lugares seguros mientras ellos continúan asistiendo de manera normal a sus centros de trabajo”, sostuvo.

Ante ese escenario, adelantó que solicitará a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, evaluar la posibilidad de que las escuelas públicas que suspendan actividades académicas puedan operar temporalmente como espacios de estancia infantil.

“Que las escuelas que ya no darán clases regulares puedan ofrecer el servicio de guardería o estancia para que las niñas, niños y adolescentes asistan en los horarios en los cuales deberían estar tomando clases”, planteó.

Sesma también llamó a revisar el impacto económico que tendría la suspensión anticipada en las familias que pagan colegiaturas en escuelas particulares, por lo que propuso buscar acuerdos con instituciones privadas para reducir o incluso cancelar el cobro correspondiente al mes de junio.

“Buscaremos que la colegiatura del mes de junio no se cobre o se disminuya lo necesario para que las familias cuenten con el dinero suficiente que les permita mandar a sus hijos e hijas a otros lugares que les ofrezcan servicios de cuidado”, expresó.

Ayer jueves el titular de la SEP, Mario Delgado, adelantó que las clases concluirán el próximo 5 de junio de 2026, más de un mes antes de la fecha originalmente prevista en el calendario escolar, debido a las altas temperaturas de la temporada, y a la realización de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Sin embargo, en su conferencia mañanera de este viernes, en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el eventual adelanto del fin del ciclo escolar 2025-2026, aún no es una decisión definitiva y deberá revisarse para garantizar que las niñas y niños no pierdan clases.

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