Bomberos alistan certificación contra incendios del Estadio Banorte

A 34 días del arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México afina la certificación contra incendios del Estadio Banorte, para garantizar que el inmueble cumple con las condiciones de seguridad necesarias para albergar la justa mundialista.

La revisión técnica del Coloso de Santa Úrsula comenzó hace tres meses y estará concluida en una semana aproximadamente, reveló a Excélsior el director de Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

Se contempla la revisión de rutas de evacuación, sistemas contra incendios, hidrantes, equipos de emergencia, capacidad de respuesta y protocolos de actuación ante contingencias.

Pérez Cova aseguró que la inspección busca garantizar condiciones óptimas de seguridad, tanto para aficionados, trabajadores y cuerpos de emergencia que participarán durante la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Capacidad operativa de los bomberos

Destacó que los Bomberos de la Ciudad de México son los únicos en el mundo que prestan servicios de prevención a la Fórmula 1 en todas sus carreras, “ahora también para el Mundial somos proveedores oficiales del estadio que está custodiado por nosotros en esa materia”, sostuvo.

Los bomberos capitalinos recibieron 68 equipos de respiración autónoma, 30 motobombas para atender encharcamientos e inundaciones Foto: Especial

En entrevista, Pérez Cova explicó que la corporación trabaja en coordinación con autoridades federales y locales para fortalecer los protocolos de prevención y atención de emergencias ante la concentración masiva de asistentes que implicará el torneo internacional.

Estamos tomando algunas medidas extraordinarias para la justa mundialista. Recordemos que una de las especialidades que tienen los bomberos es justamente operar con grandes concentraciones”, señaló.

Enfatizó que la experiencia acumulada en eventos masivos, como conciertos, festivales y el Gran Premio de Fórmula 1 ha permitido fortalecer la capacidad operativa de los vulcanos capitalinos.

Ese tipo de eventos nos ha forjado a través de la historia. El Mundial representa por supuesto un gran reto, pero en la parte operativa estamos acostumbrados a eso”, afirmó.

Para evitar cualquier eventualidad durante los cinco partidos que se disputarán en el Coloso, existe coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina (Semar), áreas de Protección Civil con la administración del estadio, concluyó Pérez Cova.

*DRR*