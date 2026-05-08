Trabajadores denuncian crisis en Ecobici; reportan más de mil bicicletas fuera de servicio

El sistema Ecobici de la Ciudad de México enfrenta una crisis operativa y laboral que ya impacta directamente a miles de usuarios, luego de que trabajadores denunciaran que más de mil bicicletas permanecen fuera de circulación por falta de refacciones, mantenimiento y recursos para reparación.

De acuerdo con testimonios de empleados vinculados a la operación del sistema, cientos de unidades permanecen almacenadas en talleres y bodegas sin poder regresar a las calles debido a la escasez de piezas básicas como frenos, llantas y cadenas. La situación, aseguran, ha provocado que numerosas estaciones permanezcan vacías durante horas pico o cuenten únicamente con bicicletas que presentan fallas mecánicas.

La problemática también alcanzaría al taller central de mantenimiento, donde, según los trabajadores, existe una reducción en el flujo de recursos destinados a reparaciones preventivas y correctivas, lo que ha frenado el ritmo de rehabilitación de unidades.

Usuarios de Ecobici han reportado constantemente dificultades para encontrar bicicletas disponibles, así como problemas para anclar o liberar unidades en estaciones con fallas técnicas. A ello se suma la preocupación por la seguridad vial, pues algunas bicicletas circularían sin recibir mantenimiento preventivo adecuado.

Además de los problemas operativos, empleados del sistema denunciaron incertidumbre laboral ante posibles cambios administrativos o empresariales relacionados con la operación del servicio. Trabajadores temen perder antigüedad, prestaciones y liquidaciones en caso de una transición entre empresas concesionarias o modificaciones contractuales.

Muchos de los empleados laboran bajo esquemas de compañías privadas encargadas de operar Ecobici, entre ellas firmas responsables del mantenimiento, balanceo y redistribución de bicicletas en distintos puntos de la capital. Según versiones internas, existe preocupación por la continuidad laboral y por el reconocimiento de derechos adquiridos en caso de nuevas licitaciones o reestructuras.

La crisis ocurre en un momento clave para la movilidad de la capital del país, ya que el gobierno capitalino mantiene planes de expansión del sistema rumbo al Mundial de Futbol de 2026. Ecobici es considerado uno de los sistemas de bicicletas compartidas más grandes de América Latina y funciona como conexión de “última milla” para miles de usuarios que diariamente enlazan sus trayectos con Metro y Metrobús.

Especialistas en movilidad señalan que este tipo de problemas suele agravarse durante procesos de renegociación contractual o ajustes presupuestales, cuando disminuye la inversión en mantenimiento y refacciones. Hasta el momento, autoridades capitalinas no han emitido una postura detallada sobre las denuncias realizadas por trabajadores.