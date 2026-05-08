Giro de Italia 2026: Caos y drama en Bulgaria por una caída masiva a 600 metros de la meta

El Giro de Italia 2026 arrancó con 147 kilómetros de aparente calma entre Nessebar y Burgas, pero la carrera se rompió justo cuando debía ordenarse. A 600 metros de la meta, el pelotón dejó de ser pelotón. Se convirtió en un bloqueo humano sobre el asfalto.

Hasta ese punto, la jornada había seguido el guion esperado. Una fuga temprana, protagonizada por Diego Pablo Sevilla y Manuele Tarozzi, mantuvo ocupada la escena hasta que el grupo principal los neutralizó a 20 kilómetros del final. Ahí comenzó otra carrera, una más tensa, más comprimida, con los equipos de velocistas ocupando cada centímetro del camino.

Los nombres estaban listos para el desenlace. Jonathan Milan, Pascal Ackermann, Kaden Groves y Casper van Uden aparecían como favoritos naturales. Pero el sprint nunca llegó a ser lo que prometía.

El final, diseñado para premiar la velocidad, terminó castigando la posición. De una avenida amplia se pasaba a un cuello de botella en cuestión de segundos. Ya antes del último kilómetro hubo roces y advertencias. Nadie cayó. Era una señal ignorada.

A 600 metros, el equilibrio desapareció. Un contacto en las primeras filas desencadenó una caída masiva que ocupó todo el ancho de la carretera. Bicicletas cruzadas, cuerpos deslizándose, ciclistas atrapados sin espacio para esquivar. El Giro, en su primer día, quedó detenido por su propio volumen.

Magnier se impone

Delante sobrevivieron apenas 15 corredores. Entre ellos se jugó una victoria que cambió de manos en cuestión de metros. Milan lanzó su sprint demasiado pronto y quedó expuesto. Desde atrás emergió el francés Paul Magnier, quien se impuso por un margen mínimo al noruego Tobias Lund Andresen.

Paul Magnier celebra el triunfo en la primera etapa. REUTERS

El corredor del Soudal Quick-Step se convirtió así en el primer líder de la carrera y vestirá la maglia rosa en la segunda etapa. Una imagen limpia en contraste con el caos que quedó detrás.

La jornada cerró con incertidumbre. Kaden Groves y Dylan Groenewegen terminaron golpeados, a la espera de evaluaciones médicas. El parte oficial será clave para entender las consecuencias reales de una caída que no solo definió la etapa, también alteró el equilibrio del Giro desde su primer día.

La carrera seguirá. Pero ya no es la misma.