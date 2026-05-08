Adulta mayor sufre lesiones por caída en Metro Hidalgo

Una mujer de la tercera edad resultó lesionada tras caer en las escaleras de la estación Hidalgo de la Línea 2 del Metro, que actualmente se encuentra en proceso de modernización como parte de las obras de rehabilitación de la llamada Línea Azul rumbo al Mundial de Futbol 2026.

El accidente ocurrió cuando la usuaria ingresaba a la estación para abordar un tren con dirección a Tasqueña. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer resbaló en una de las zonas intervenidas y cayó, situación que causó que se lesionara el pie izquierdo.

La estación permanece parcialmente a oscuras, debido a los trabajos que realiza personal de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse), cuyos trabajadores aceleran las labores para concluirlas antes del 31 de mayo, fecha comprometida por la jefa de Gobierno Clara Brugada.

Tras la caída, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), responsables de la seguridad en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, auxiliaron a la mujer junto con trabajadores de la obra. Posteriormente arribaron paramédicos del Metro y personal de Protección Civil para brindarle atención médica y realizar una valoración.

Foto: Hilda Castellanos-Lanzarín | Excélsior

La estación Hidalgo es uno de los puntos de mayor afluencia de usuarios debido a la conexión entre las líneas 2 y 3 del Metro, por lo que miles de personas deben desplazarse entre pasillos con polvo, olor a pegamento y materiales de construcción, además del ruido constante generado por las obras.

Estación Zócalo ya cuenta con mosaicos

En un recorrido realizado por Excélsior también se constató el avance de los trabajos en la estación Zócalo/Tenochtitlan, donde ya comenzaron a colocarse nuevos mosaicos y parte de la señalética renovada.

Foto: Hilda Castellanos-Lanzarín | Excélsior

Además, se está a la espera de los nuevos murales que revestirán las paredes de esa estación, adelantaron a este diario trabajadores a cargo de la obra.

Los trabajos avanzan a marchas forzadas, para cumplir con la fecha establecida por el Gobierno capitalino antes del inicio de la Copa del Mundo.

“Va a quedar listo, estamos trabajando para entregar las obras antes del Mundial”, comentó uno de los trabajadores encargados de la remodelación.

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