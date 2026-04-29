Aseguran droga y detienen a dos hombres en Azcapotzalco

En dos acciones distintas, dos hombres fueron detenidos con dosis de droga en Azcapotzalco, ambos con antecedentes delictivos, tras ser sorprendidos en la vía pública con envoltorios listos para su distribución.

La primera detención ocurrió en la colonia Centro de Azcapotzalco, en el cruce de avenida Azcapotzalco y calle Industria, donde los oficiales marcaron el alto al conductor de una motocicleta que circulaba sin casco. Tras una revisión, le encontraron 19 bolsitas con marihuana y dinero en efectivo, por lo que el joven de 21 años fue detenido.

Foto: SSC

En una segunda acción, en la esquina de Jardín y Cuitláhuac, colonia Aguilera, los policías observaron a dos sujetos intercambiando envoltorios. Al notar la presencia policial intentaron huir, uno de ellos fue alcanzado.

Durante la revisión, al hombre de 32 años le aseguraron 10 envoltorios con marihuana y dinero en efectivo.

Foto: SSC

De acuerdo con la información, el detenido de 21 años tiene un antecedente por robo a transeúnte con violencia en 2019, mientras que el de 32 años cuenta con dos ingresos al sistema penitenciario en 2018 y 2022 por robo.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, junto con la droga asegurada y una motocicleta, para definir su situación jurídica.

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