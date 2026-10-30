Nadine Gasman destaca aplicación de 9 millones de vacunas y enfoque comunitario

Con motivo de la glosa del segundo informe de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman, compareció ante la Comisión de Salud del Congreso local, donde expuso las cifras clave de su gestión e impulsó una visión centrada en la prevención y la equidad médica.

Durante su exposición, la titular de la dependencia destacó que se aplicaron 4.2 millones de dosis contra el sarampión, mediante 439 brigadas y dos mil 500 vacunadores, alcanzando un total de 9.3 millones de inmunizaciones al sumar los esquemas universal e invernal.

Además, informó que con el programa "Ciudad que Late y Produce Salud", 730 agentes de Salud Pública visitaron 468 mil hogares e intervinieron 134 mil en proceso de transformación, sumado a 102 mil tamizajes de enfermedades crónicas en más de mil jornadas territoriales.

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En su mensaje, la funcionaria enfatizó el compromiso ético de la institución.

Queremos una ciudad donde todas las personas puedan vivir más y vivir mejor, donde el lugar en el que nacen o viven no determine su salud ni su bienestar", expresó.

Ante los cuestionamientos sobre proyectos futuros, la secretaria respaldó la estrategia gubernamental que contempla la edificación de 600 consultorios públicos, la adquisición de 500 mastógrafos y la consolidación del modelo IMSS-Bienestar para asegurar un servicio accesible.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

La sesión contó con intervenciones de las distintas fuerzas políticas. Mientras Morena y el PT respaldaron el enfoque preventivo y territorial, legisladoras del PAN, PVEM y MC solicitaron reforzar las estrategias contra el cáncer de mama, ampliar la atención a la salud mental juvenil e implementar métricas sobre la prevención del suicidio.

En respuesta, Gasman Zylbermann ratificó que se fortalecerá aún más la gobernanza sanitaria y la inteligencia de datos, para garantizar una atención humana y de calidad en toda la capital.