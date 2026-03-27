El Mundial pone a prueba a la movilidad

Mañana se pondrá a prueba el operativo vial en torno al estadio Banorte, con cierres totales o parciales en vialidades que conectan con la última milla hacia la sede del Mundial de Futbol en la Ciudad de México.

Se trata de calles y avenidas como Viaducto Tlalpan, calzada de Tlalpan, Acoxpa, Santa Úrsula y San Alejandro, que conectan con el coloso.

El partido amistoso México vs. Portugal, con el que se reinaugurará el estadio, servirá como ensayo rumbo al calendario oficial de partidos de la copa del mundo.

Los cierres iniciarán a partir de las 15:00 horas, cuatro horas antes del encuentro, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Sin embargo mediante chats en redes sociales y plataformas digitales asociaciones de colonos de Coyoacán y Tlalpan advirtieron que los cierres podrían iniciar desde el mediodía.

“Alerta: estarán cerradas las vialidades en torno al estadio a partir de las 12. Tomen precauciones”, pidieron colonos del Pueblo de Santa Úrsula Coapa, Coyoacán.

Además de Santa Úrsula, señalaron calles cercanas, como San Jorge y Las Flores, así como Tlalmanco, Buenavista y Abasolo, lo que impedirá conectar con Circuito Estadio Azteca, donde se encuentran los accesos al recinto.

Vecinos de Residenciales Villa Coapa, en Tlalpan, apuntaron que Acoxpa, de Miramontes a Tlalpan, estará cerrada completamente desde el mediodía y hasta aproximadamente medianoche, tres horas después del partido.

El cierre en Viaducto Tlalpan será desde el bajopuente para cruzar con calzada de Tlalpan a calzada Acoxpa.

Se suma la restricción total a la circulación en los accesos a Acoxpa, desde Viaducto Tlalpan, afirmaron.

En mensajes difundidos por WhatsApp y X, colonos agregaron que también se verán afectados calzada de Tlalpan y Periférico, en los puntos cercanos al estadio.

Los colonos pidieron tomar precauciones y “de preferencia no salir de sus casas” el sábado, además de exhortar a los comerciantes establecidos de la zona a avisar a clientes y proveedores para evitar afectaciones.

De acuerdo con un mapa que publicó la alcaldía Coyoacán, también habrá afectaciones viales por cierre total de la avenida San Alejandro, de San Guillermo a Circuito Estadio Azteca, afectando a calles como San Pablo, San Pedro y San León.

El cierre en Anillo Periférico irá desde la zona de Comuneros de Santa Úrsula, pasando por Pueblo Quieto, para conectar con calzada de Tlalpan y terminar en la estación El Vergel del Tren Ligero.

Los residentes de la zona podrán ingresar o salir de sus domicilios en vehículo durante las horas de cierres, mostrando su credencial del INE o presentado a los oficiales de Tránsito un comprobante de domicilio.