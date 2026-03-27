Oposición se divide por voto electrónico

En la oposición hay posturas encontradas sobre la conveniencia de implementar el voto electrónico en las elecciones judiciales de 2027: en la bancada de Movimiento Ciudadano están a favor y consideran que la ciudad debe avanzar a métodos más modernos de votación, pero en las bancadas del PAN y del PRI afirman que la autoridad electoral local no cuenta con suficiente personal, ni suficientes recursos para llevarlo a cabo.

Excélsior dio a conocer ayer que el consejero electoral Ernesto Ramos presentó al interior del OPLE un modelo para aplicar el voto electrónico en las elecciones del poder judicial en 2027, el cual costaría entre 10 y 18 millones de pesos.

Consultada al respecto, la diputada local del PAN, Lizzette Salgado, consideró que el OPLE “no cuenta con el tiempo, recursos y personal para arrancar un proceso de este calibre”.

Recordó que este año, ese organismo “tuvo un recorte de 563 millones de pesos, equivalente a 26.15% respecto al presupuesto que tuvo en 2025. Más aún, tuvo 283 millones de pesos menos de lo que el organismo solicitó al Congreso”.

Agregó que antes de entrar al debate del voto electrónico se requiere revisar el tema de “la certeza de las elecciones y blindarlas de recursos ilícitos”.

La coordinadora de la bancada del PRI, Tania Larios, expuso que “actualmente no estamos en condiciones de implantar el voto electrónico; primero necesitamos que la ciudadanía participe y se siga contando voto por voto para que cada voto cuente, se revise y sea confiable.

“No puede llevarse a cabo el voto electrónico sin la suficiente certeza. Recordemos que el Gobierno de México y el propio INE han sido vulnerados en sus sistemas digitales y en 2021 se difundieron datos sensibles del padrón electoral”.

En contraste, el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, expresó optimismo per el voto electrónico.

“Mientras sea un mecanismo bien planteado, creo que podría contribuir a generar certeza en los resultados de la elección”, dijo.

Consideró que el modelo que propone Ramos implicaría un ahorro respecto a los recursos que generalmente se gastan en boletas.