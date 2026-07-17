Adulta mayor cae en acceso al Metro Zócalo por falta de alumbrado tras rehabilitación de L-2

Un nuevo incidente se registró este viernes en las instalaciones de la Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, luego de que una mujer de 76 años cayó al ingresar a la estación Zócalo-Tenochtitlan, presuntamente debido a la falta de alumbrado en el acceso p a un costado del Edificio Cúspide del Gobierno capitalino.

La mujer de la tercera edad, quien se apoya en un bastón para desplazarse, resbaló cuando intentaba descender las escaleras para ingresar a la estación, de acuerdo con testigos que presenciaron el accidente.

La falta de iluminación en la zona habría dificultado su paso y provocado la caída.

Una adulta mayor cayó en el acceso al Metro Zócalo por falta de alumbrado; fue atendida por Protección Civil tras la rehabilitación de la Línea 2. Especial

La adulta mayor fue auxiliada por elementos de la Policía Bancaria e Industrial, personal de Protección Civil del Metro y por elementos de la Defensa que permanecen desplegados en el FanFest del Zócalo capitalino.

Posteriormente fue trasladada en una camilla a un cubículo de la estación, donde recibió atención médica por parte de personal de Protección Civil y del Sistema de Transporte Colectivo.

La adulta mayor manifestó que presentaba dificultades para caminar tras la caída, por lo que permaneció bajo valoración para determinar la gravedad de las lesiones.

El accidente se registró unos días después de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el director del STC Metro, Adrián Rubalcava, entregaron la rehabilitación de las estaciones Hidalgo y Bellas Artes de la Línea 2, como parte de las obras de modernización realizadas rumbo al Mundial y para lo que se invirtieron 2 mil 200 millones de pesos.

Durante el evento, llevado a cabo el 7 de julio, las autoridades del Metro señalaron que la estación Zócalo aún tenía pendiente detalles menores.