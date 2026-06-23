Mundial desata ola de retos virales peligrosos 

La fiebre por el Mundial se ha desbordado no sólo en las calles de la Ciudad de México, sino también en las redes sociales, donde se han viralizado retos que podrían poner en peligro a los aficionados.

Ante esto, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitieron recomendaciones para evitar riesgos asociados con la difusión de retos virales peligrosos utilizados para generar contenido en redes sociales.

Entre los riesgos identificados se encuentran el ingreso a zonas restringidas de los estadios para grabar videos, la realización de maniobras peligrosas en vialidades cercanas a los recintos deportivos, el escalamiento de estructuras para obtener fotografías, la invasión de áreas de seguridad, actos de vandalismo para generar contenido viral o la participación en desafíos que impliquen el consumo excesivo de alcohol u otras sustancias durante las celebraciones”, señalaron.

En el Ángel de la Independencia, seguidores de la Selección Mexicana hicieron competencias con tramitambos. Especial

Y recordaron que los organizadores de estos retos virales suelen difundir videos cortos en redes sociales para incentivar a los usuarios a replicar acciones relacionadas con la justa mundialista.

Lo que los hace atractivos para algunas personas es que prometen reconocimiento, popularidad o la posibilidad de obtener miles de reproducciones mediante el uso de etiquetas y tendencias asociadas al torneo.

Hombres: esas no son formas

Hombres también: pic.twitter.com/EhUsNT4AB8 — Aaron Jandette (@aaronjandette_) June 19, 2026

En ese sentido se recomienda a los jóvenes y aficionados de todas las edades “Evitar participar en retos o desafíos difundidos en redes sociales que impliquen riesgos físicos, actos de violencia o el incumplimiento de medidas de seguridad”

Así como analizar las posibles consecuencias antes de realizar cualquier actividad promovida como tendencia en Internet.

Además, hicieron un llamado a reportar ante las plataformas digitales cualquier contenido que promueva actividades peligrosas o que ponga en riesgo la integridad de las personas.

Además de estar informado a través de fuentes oficiales y verificar la autenticidad de la información antes de participar.

Me encanta cómo desaparece el sentido común en este tipo de actos.



La tipa está viendo que ya no hay techo porque el otro tonto se acaba de partir su madre y de todos modos ahí va para arriba 😆 pic.twitter.com/Yt23ylSuDT — Vega (@_vavo_) June 21, 2026

Si usted necesita orientación o reportar incidentes, la Policía Cibernética de la Ciudad de México se encuentra disponible en el teléfono 55 5242 5100, extensión 5086; en el correo electrónico policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx, así como en las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.

Para obtener más información sobre medidas de seguridad digital, se puede consultar la Ciberguía disponible en el portal de la SSPC https://www.gob.mx/sspc/documentos/ciberguia?idiom=es.

Y se recomienda a la población consultar y seguir las cuentas oficiales de @GabSeguridadMX y @SSC_CDMX para mantenerse informada durante la celebración del Mundial.