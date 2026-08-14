Procesan a Estefani “N” por feminicidio de conductora de app en CDMX

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJC DMX) logró la aprehensión y vinculación a proceso de Estefani “N”, por su probable participación en los delitos de feminicidio y robo agravado, en perjuicio de una mujer que laboraba como conductora de aplicación. Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2024 en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con las indagatorias, la víctima aceptó un viaje solicitado a nombre de Cristofer “N”, quien presuntamente abordó la unidad, le disparó, la arrojó fuera del vehículo y arrolló antes de darse a la fuga con el automóvil, como consecuencia de las agresiones, la conductora perdió la vida.

A través de entrevistas y el análisis de las cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), el Ministerio Público y la Policía de Investigación (PDI) rastrearon la ruta del auto robado hasta un inmueble.

En dicho sitio, Estefani “N” habría auxiliado a Cristofer “N” a retirar objetos y limpiar restos de vidrio del interior del vehículo antes de que fuera abandonado.

Foto: Especial

Los datos de prueba recabados permitieron establecer la intervención de Cristofer “N” como coautor y de Estefani “N” como cómplice, obteniéndose las respectivas órdenes de aprehensión.

Cristofer “N” fue detenido el 17 de enero de 2025 en el municipio de León de los Aldama, Guanajuato. Se encuentra vinculado a proceso y bajo prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

En el caso de Estefani “N”, fue detenida por agentes de la PDI el 11 de agosto de 2026 al exterior del Reclusorio Oriente, cuando acudía a visitar a su hermano.

Fue trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se le impuso la prisión preventiva y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.