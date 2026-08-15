Los capitalinos son los mexicanos que más generan basura

Los habitantes de la Ciudad de México son los ciudadanos que generan la mayor cantidad de basura por persona en todo el territorio nacional.

Según datos del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de Residuos 2026 publicado por el gobierno de México, la generación individual en la capital asciende a 1.158 kilogramos diarios de Residuos Sólidos Urbanos (RSU).

Esta cifra supera los registros per cápita de entidades como Baja California con 1.142 kilos, Nuevo León con 1.138, el Estado de México con 1.127, Coahuila con 1.117 y Tamaulipas con 1.112 kilogramos por habitante.

En la metrópoli, aproximadamente 70% de los desperdicios provienen del ámbito doméstico o casas habitación, mientras que 30% restante se origina en la vía pública, establecimientos comerciales, institucionales y de servicios.

En cuanto a la composición del volumen generado en la capital, 41% corresponde a materia orgánica como restos de alimentos y jardinería; 36% son materiales susceptibles de reciclaje como plásticos, cartón, papel, vidrio, envases encerados y metales ferrosos, mientras que 23% se divide entre pañales desechables, textiles, cerámica y cascajo de construcción.

El informe advierte que la transición hacia una economía circular se ve frenada por la escasez de infraestructura pública. Cuartoscuro

FALTA DE INFRAESTRUCTURA

A nivel nacional, el diagnóstico reveló que la producción promedio de RSU en el país es de 1.076 kilogramos diarios por habitante.

Salvo en Chiapas (0.993 kg), Zacatecas (0.987 kg) y Oaxaca (0.955 kg), los residentes de casi todos los estados generan más de un kilogramo de residuos al día, aunque la media mexicana se mantiene por debajo de los promedios registrados en Europa (1.4 kg) y Estados Unidos (1.7 kg).

Sin embargo, el informe advierte que la transición hacia una economía circular se ve frenada por la escasez de infraestructura pública, señalando que “el aprovechamiento de materiales se sustenta mayoritariamente en cadenas privadas e informales de acopio, con una participación pública limitada y concentrada en pocos territorios”.

La capacidad instalada de plantas de selección, compostaje u otros tratamientos es reducida y se encuentra altamente concentrada en entidades con mayores capacidades financieras y administrativas lo que restringe la posibilidad de avanzar hacia esquemas de economía circular a escala nacional.”

Muestra de este déficit es que los gobiernos estatales operan apenas 39 plantas de selección en el país, de las cuales Jalisco alberga 11, la Ciudad de México cuatro y Michoacán tres, mientras que 13 entidades carecen de estas instalaciones.

Por volumen total de producción, la capital ocupa el segundo lugar nacional, al generar 10 mil 699 toneladas diarias de basura, superada únicamente por el Estado de México con 19 mil 593 toneladas.

En términos de gasto gubernamental, la recolección de cada tonelada le cuesta a la administración capitalina 296 pesos, lo que representa un desembolso diario superior a los 3 millones 166 mil pesos.