Personal especializado de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, logró el rescate de una gatita que permaneció atrapada por más de 48 horas en un reducido espacio entre dos viviendas de la alcaldía Iztapalapa.

Elementos del cuadrante informaron que en la calle Cerrada de Xocoritla, colonia San Francisco Culhuacán, se encontraba un felino atrapado en la rendija de una barda.

En apego a los protocolos de actuación, se solicitó la presencia de la BVA, con autorización previa, los especialistas ingresaron al inmueble y constataron que el felino se hallaba en una estrecha ranura de apenas 20 centímetros de ancho.

Tras varios intentos con herramientas convencionales y debido al alto estrés del animal, los brigadistas explicaron el riesgo de usar lazadores y sugirieron perforar la pared.

Reproducir Rescatan a gatita que permaneció atrapada entre dos muros en Iztapalapa

Con el consentimiento de los propietarios colindantes, el personal tomó medidas exactas usando un flexómetro y, mediante un cincel y martillo, abrió un boquete para liberar con seguridad a la gatita.

Una vez fuera del hueco, la hembra de talla grande y pelaje gris con blanco recibió agua y una revisión preliminar para descartar heridas graves.

Posteriormente, fue entregada a su dueña, quien agradeció el apoyo de la SSC y confirmó que la llevaría a una clínica veterinaria para una valoración profunda.