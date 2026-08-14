En dos semanas, benefician a 90 mil estudiantes con apoyos para uniformes

En tan solo dos semanas, más de 90 mil alumnos de secundaria y preescolar se han incorporado al programa de apoyos para Uniformes y Útiles Escolares en la Ciudad de México. Este avance constituye el eje central de la estrategia impulsada por el gobierno de la capital para aligerar la carga económica de las familias durante el inicio del ciclo escolar.

Durante un evento realizado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixiuhca, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina encabezó una nueva entrega de estos recursos destinados a estudiantes de nivel secundaria.

La mandataria enfatizó que el propósito central de la iniciativa es garantizar que el regreso a las aulas no afecte la economía del hogar.

Para ello, cada beneficiario recibe un monto de mil 180 pesos, destinados a la adquisición de los materiales e indumentaria necesarios para sus actividades académicas.

Brugada Molina subrayó que para este 2026 se cuenta con un presupuesto de hasta 704 millones de pesos, con la meta de beneficiar de manera integral a cerca de 700 mil estudiantes.

Este incentivo económico resulta crucial en septiembre, periodo de alta presión financiera para los hogares, y busca evitar que la falta de recursos genere brechas de desigualdad dentro de las aulas.

La jefa de Gobierno destacó que este esquema forma parte de un sistema integral de protección social, que acompaña a los habitantes de la capital desde los primeros años de vida hasta la educación superior, sumándose a programas como Desde la Cuna y Mi Beca para Empezar.

Además, resaltó la importancia de velar por el bienestar emocional en la adolescencia ante problemáticas como el acoso escolar. Por ello, reafirmó que el programa Vida Plena, Corazón Contento brinda atención psicológica periódica en todas las secundarias públicas.