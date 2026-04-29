Tabe pide al Senado que cite a comparecer al gobernador Rocha Moya

El presidente de la Asociación Nacional de Alcaldes, Mauricio Tabe, llamó al Senado de la República para que cite a comparecer al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y a otros mandatarios estatales de Morena, señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La exigencia surge tras las acusaciones formuladas por autoridades de Estados Unidos, que presuntamente involucran a Rocha Moya, así como a otros nueve funcionarios de su gobierno en delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas.

Frente a este escenario, Tabe demandó que el Poder Legislativo actúe y esclarezca los señalamientos mediante la comparecencia de los implicados.

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa. Foto: Cuartoscuro

El dirigente de la ANAC amplió la lista de funcionarios que, dijo, deben rendir cuentas ante el Senado de la República, entre ellos el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y la mandataria de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quienes han estado bajo la lupa por señalamientos similares, incluyendo la revocación de visas por parte de Estados Unidos.

Respaldo a gobernadora de Chihuahua

Tabe cuestionó lo que calificó como una estrategia del partido mayoritario para desviar la atención sobre los señalamientos que pesan sobre Rocha Moya, al tiempo que defendió a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.

Aseguró que las acusaciones en contra de la panista, de traición a la patria y presunta violación a la Ley de Seguridad Nacional, por permitir la operación encubierta de agentes de la CIA en Chihuahua sin notificar al gobierno federal, forman parte de una “cortina de humo” que busca opacar su desempeño en materia de seguridad.

Maru Campos, gobernadora de Chihuahua. Foto: Especial.

En ese contexto, Mauricio Tabe acusó al gobierno federal y a legisladores de Morena de mantener una postura de protección hacia mandatarios bajo sospecha, en lugar de respaldar a quienes, afirmó, enfrentan al crimen con resultados.

“Prefieren cuestionar a quienes sí actúan y, peor aún, proteger a gobernadores señalados incluso por autoridades estadounidenses”, sostuvo.

Subrayó el caso de Rocha Moya, al que calificó como uno de los más delicados, al recordar que enfrenta acusaciones en Nueva York por narcotráfico y tráfico de armas, además de haber sido objeto de restricciones migratorias por parte del gobierno estadounidense.

“Que se enfoquen en combatir a los delincuentes y no en encubrirlos; que respalden a los gobiernos que sí enfrentan a la criminalidad en lugar de obstaculizarlos”, enfatizó.

Por último, aseguró que la ANAC mantendrá su respaldo a Maru Campos y continuará denunciando lo que considera un “manto protector” desde el ámbito federal hacia gobiernos estatales presuntamente vinculados con el crimen organizado, insistiendo en que estos casos deben ser investigados y sancionados conforme a la ley.

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