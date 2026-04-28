Hallan sin vida a cuatro personas en vivienda de Azcapotzalco

Cuatro personas sin vida, tres mujeres y un hombre, fueron localizadas en el interior de un domicilio ubicado en la esquina de las calles Begonias y Guanábanas, en la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas presentaban heridas provocadas por un objeto punzocortante. Tras el descubrimiento, la zona fue acordonada por elementos de seguridad para resguardar posibles indicios.

Los hechos fueron notificados al agente del Ministerio Público, quien inició la carpeta de investigación correspondiente y ordenó la intervención de peritos para el levantamiento de evidencias y el traslado de los cuerpos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que policías realizan entrevistas con vecinos del área, además de llevar a cabo el análisis de cámaras de videovigilancia cercanas, con el objetivo de esclarecer cómo ocurrieron los hechos y dar con los posibles responsables.

De acuerdo con los primeros reportes, las víctimas serían una pareja, ambos de 47 años, así como sus hijas de tan solo 16 y 12 años.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Vecinos de la zona de informaron que durante la madrugada de este martes se escucharon gritos y discusiones que venían de esa vivienda, en el cuerpo del hombre de 47 años de edad fue hallada una cartulina con un mensaje que las autoridades hasta este momento no han revelado.

Personal de la Cruz Roja Mexicana acudió al lugar por solicitud de las autoridades, se informó que había cuatro personas sin signos vitales, por lo que se aseguró la vivienda y se dio parte a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Trascendió que la familia podría estar relacionada con una investigación por presuntos casos de extorsión hacia su negocio, aunque esta línea todavía no ha sido confirmada.

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