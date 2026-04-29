Corto circuito en CMN La Raza del IMSS está controlado

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El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que el “incidente por corto circuito” que ocurrió la tarde de este miércoles en el Hospital General del Centro Médico Nacional (CMN) La Raza fue controlado de manera oportuna.

Por lo anterior, enfatizó que la atención médica continúa y las actividades dentro de dicha unidad médica “avanzan hacia la normalidad".

En una tarjeta informativa, explicó que se activaron protocolos de emergencia con participación de Protección Civil, Bomberos, ERUM y personal institucional.

“De forma preventiva se evacuaron 550 personas, sin que se registraran lesionados. Todas se encuentran seguras en áreas periféricas”.

El Seguro Social añadió que se instaló el Sistema de Comando de Incidentes para la evaluación y toma de decisiones.

Cabe señalar que a las 18:24 hrs. Juan Manuel Pérez Cova, director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en su cuenta @JefeVulcanoCova publicó un mensaje que confirmaba que la situación en el CMN La Raza estaba controlada.

“Se realizó la evacuación de 300 personas. El fuego se originó por un cortocircuito. Informo que hemos extinguido en su totalidad el incendio. Realizamos labores de remoción y enfriamiento”, escribió.