Muere mujer motociclista tras ser impactada por taxi en Río Churubusco, frente a Mitikah

Un accidente entre una motocicleta y un taxi dejó como saldo una mujer muerta y otra gravemente herida en el cruce de Río Churubusco y San Felipe, frente a la Torre Mitikah, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, las dos mujeres viajaban a bordo de una motocicleta tipo Pulsar cuando fueron impactadas por un taxi concesionado.

Tras el golpe, ambas salieron proyectadas sobre la cinta asfáltica.

Paramédicos que acudieron al sitio confirmaron la muerte de una de las tripulantes, una mujer de 45 años, mientras que su acompañante, de 35, fue trasladada a un hospital con múltiples fracturas.

Investigación por choque frente a Torre Mitikah

El punto fue acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para facilitar las maniobras de los servicios de emergencia y permitir el trabajo pericial.

Personal del Ministerio Público realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento, no se ha informado la situación jurídica del conductor del taxi involucrado.

Autoridades capitalinas iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer cómo ocurrió el percance y determinar responsabilidades.

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