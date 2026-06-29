Mucho ruido y pocas ventas: Mundial no saca de la crisis a tienditas de CDMX

Los pequeños comerciantes establecidos y las empresas familiares de la Ciudad de México no perciben que el entusiasmo generado por los triunfos de la Selección Mexicana de futbol se traduzca en beneficios económicos significativos, advirtió el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño).

La organización, presidida por Gerardo Cleto López Becerra, y la empresa Datos y Café, Inteligencia de Mercados, realizaron el sondeo Impacto del Mundial en las ventas del comercio en pequeño.

El estudio se llevó a cabo del 26 al 28 de junio mediante entrevistas presenciales y electrónicas a 700 comerciantes, empresarios y encargados de negocios de diversos giros, entre ellos tiendas de abarrotes, restaurantes, bares, venta de alimentos, transporte, joyerías, comercios de ropa, artículos deportivos, farmacias y negocios relacionados con celebraciones y eventos sociales.

Los resultados muestran que siete de cada 10 comerciantes afirmaron que el incremento en sus ventas ha sido moderado.

“El sondeo revela que el 50 por ciento de los comerciantes afirma que sus ventas no han registrado incremento alguno, mientras que el otro 50 por ciento reporta algún crecimiento, principalmente de hasta 10 por ciento durante los días en que juega la Selección Mexicana”, indicó la organización.

Comerciantes establecidos en las inmediaciones del Fan Fest del Zócalo señalaron que, lejos de beneficiarse, en algunos casos sus ventas disminuyen debido a que los asistentes no consumen sus productos o porque deben cerrar temporalmente sus establecimientos ante la elevada concentración de personas y los riesgos de seguridad.

En cuanto al interés de los consumidores, los resultados reflejan un comportamiento dividido.

“Aunque una parte importante de los comerciantes reconoce que el Mundial ha despertado interés entre sus clientes, una tercera parte considera que el entusiasmo ha sido poco o nulo, situación que explica por qué muchos negocios decidieron no realizar inversiones adicionales para aprovechar comercialmente el evento”, agregó ConComercioPequeño.

El estudio muestra que la mayoría de los pequeños negocios no implementó estrategias especiales para atraer consumidores.

“Más del 70 por ciento de los comerciantes consultados señaló que no realizó promociones, descuentos ni incorporó productos alusivos al Mundial, debido principalmente a la incertidumbre sobre el posible retorno de esa inversión.

“Esta situación confirma que el pequeño comercio enfrentó el Mundial con cautela y sin condiciones suficientes para capitalizar el aumento en la actividad económica que suele generar un evento internacional de esta magnitud”, señaló.

Respecto a la posibilidad de que un nuevo triunfo de la Selección Mexicana impulse el consumo, el optimismo continúa siendo limitado.

“Casi la mitad de los comerciantes (48.6 por ciento) considera que un eventual avance del equipo nacional no tendrá ningún efecto positivo en sus ventas, mientras que otro grupo estima que el beneficio sería reducido. Estos resultados reflejan que el desempeño deportivo, por sí solo, no garantiza una mayor derrama económica para el comercio popular”, puntualizó.

Los comerciantes consideran que las celebraciones espontáneas registradas tras los triunfos de la Selección han sido, en muchos casos, excesivas y representan riesgos para la seguridad de asistentes, trabajadores y establecimientos.

También criticaron las acciones implementadas por las autoridades federales y locales para proteger a los aficionados que acuden a los estadios y a los puntos de reunión masiva, como el Ángel de la Independencia y el Zócalo capitalino.

“La mayoría de los comerciantes considera que los protocolos de seguridad presentan deficiencias, mientras que un porcentaje importante estima que los dispositivos implementados no han sido suficientes para prevenir riesgos durante las concentraciones multitudinarias”, señalaron.

Otro de los temas evaluados fue la aplicación de la ley seca como medida para controlar el consumo de bebidas alcohólicas durante los festejos.

El 88 por ciento de los comerciantes consultados considera que esta política no cumple con el objetivo de reducir los excesos, ya que propicia el crecimiento de la venta clandestina de alcohol, fomenta la competencia desleal y abre espacios para actos de corrupción.

ConComercioPequeño consideró que hizo falta una estrategia integral de políticas públicas que permitiera vincular la realización del Mundial con el fortalecimiento del comercio formal, especialmente del comercio popular y las empresas familiares.