Más de 900 bares, restaurantes y comercios incumplen Ley Seca en CDMX

Más de 900 establecimientos ubicados en el corredor Reforma-Juárez y Monumento a la Revolución fueron apercibidos por incumplir las disposiciones de la Ley Seca aplicada con motivo del encuentro México -Chequia, que concluyó con el triunfo del TRI, 3-0, medida que se extendió al perímetro A del Centro Histórico y en las colonias Centro, Tabacalera, Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc, de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Aficionados siguen con los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia Karina Tejada

Como parte del operativo especial de instalaron 65 puntos de revisión en vía pública, mientras que personal de la Secretaría de Gobierno capitalina apoyado por elementos del Instituto de Verificación Administrativa realizaron visitas de supervisión en comercios, restaurantes, bares, tiendas y otros establecimientos con venta de bebidas alcohólicas, para constatar el cumplimiento de la medida restrictiva

Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México implementó filtros en las calles de ingreso al Ángel Foto: Rodolfo Dorantes | Excélsior

Además de “apercibir a más de 900 establecimientos de que serían sancionados, en caso de mantener la venta de alcohol en envase cerrado y para llevar” aseguraron cientos de bebidas alcohólicas que eran comercializadas de manera irregular en la vía pública, precisó la dependencia.

Se detectó que durante los festejos vendedores ambulantes aprovecharon la venta de paraguas e impermeables para comercializar bebidas alcohólicas Foto: Especial

Sin embargo, la SecGob no informó de las sanciones impuestas tanto a establecimientos que incumplieron la norma como a quien se detectó bebiendo en la calle.

Las acciones también se concentraron en las inmediaciones del Zócalo capitalino, donde miles de aficionados siguieron los partidos a través del Fan Fest instalado en la Plaza de la Constitución.

En ese punto, las autoridades informaron que brigadas de vigilancia y orientación realizaron recorridos permanentes para inhibir el consumo de alcohol en la vía pública y combatir el comercio informal de bebidas.

“En el Fan Fest del Zócalo se orientó a los asistentes e inhibió el consumo de alcohol en vía pública y el comercio informal”, precisó la Secretaría de Gobierno.

El operativo formó parte de la estrategia integral de seguridad y orden urbano implementada por el Gobierno de la Ciudad de México durante los encuentros de la Selección Mexicana, con el objetivo de evitar incidentes, aglomeraciones y la venta clandestina de alcohol en los puntos donde ciudadanos se congregaron para disfrutar del encuentro.

Las autoridades informaron que fueron más de 800 mil personas, las asistentes a las áreas con pantalla gigante instalados sobre paseo de la Reforma y en los Festivales Futboleros de las 16 alcaldías, así como al FIFA Fan Fest del Zócalo.