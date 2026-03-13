Movilización hoy en CDMX: Se incendia casa en Coyoacán por fuga de gas

Equipos de emergencia se movilizaron por un incendio que se generó por una fuga de gas en la zona del cuarto de lavado de un domicilio ubicado en la calle de Amberes número 23, en la colonia Olímpica, en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México (CDMX).

Incendio en inmueble en Coyoacán. Ricardo Vitela

La columna de humo se visualizó desde diversos puntos de Periférico Sur. Personal de Protección Civil de la alcaldía de Coyoacán arribó en primera instancia, junto con elementos del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para atacar las llamas que emanaban de la zona de la azotea.

Incendio en inmueble en Coyoacán. Ricardo Vitela

Desalojo de vecinos aledaños

Los vecinos aledaños, por seguridad, fueron desalojados. Para las labores también se presentaron bomberos de la UNAM y de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil capitalina.

ACTUALIZACIÓN CASO ADULTOS LOCALIZADOS EN CISTERNA Ricardo Vitela

El incendio fue controlado en 30 minutos por los equipos de emergencia. Para tomar conocimiento arribaron policías de investigación de la Fiscalía capitalina.

Reportan atención por crisis nerviosa

ACTUALIZACIÓN CASO ADULTOS LOCALIZADOS EN CISTERNA Ricardo Vitela

Durante la emergencia no se reportaron personas lesionadas, solamente una crisis nerviosa que fue atendida por personal de Protección Civil de Coyoacán.

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