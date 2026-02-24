Motociclista sale 'volando' y cae desde lo alto de puente en Iztapalapa

La mañana de este martes 24 de febrero se registró un grave accidente vehicular en Ermita Iztapalapa y Eje 3 Oriente, CDMX, en el segundo piso de la vialidad viajaba un motociclista con su acompañante cuando al llegar a una aguja de incorporación, el conductor perdió el control, chocó y derrapó la moto, desafortunadamente su acompañante salió proyectado ‘volando’ desde lo alto a la vialidad de abajo llevándose un terrible impacto.

Se supo que el motociclista que conducía una unidad color rojo con negro, quedó gravemente herido por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Rubén Leñero para su atención inmediata.

Accidente en CDMX Especial

Salió 'volando' desde lo alto

En tanto el hombre que iba de acompañante en la motocicleta y que cayó al vacío falleció por los terribles golpes recibidos tanto del choque como del impacto contra el concreto desde una altura de más de 10 metros.

Debido a que su cuerpo cayó en el carril confinado del Metrobús de la estación Ermita Iztapalapa, línea 5 también ha habido retrasos en el servicio para los pasajeros que viajan en esa zona.

Seguridad si viajas con acompañante en moto

Viajar en moto con acompañante cambia por completo la dinámica. No es lo mismo llevar solo tu peso que sumar el de otra persona; la moto frena diferente, se siente más pesada y cualquier movimiento brusco se amplifica. Por eso, lo primero es asumir que debe ser una conducción que requiere más atención y suavidad.

Ambos deben ir con casco certificado y bien ajustado. El acompañante también debería llevar guantes, chamarra gruesa, pantalón largo y calzado cerrado. En una caída, el copiloto es igual de vulnerable que quien maneja.

Nuevas reglas para motociclistas.

Antes de arrancar, vale la pena explicar al acompañante que no haga movimientos bruscos, que no se incline hacia el lado contrario en las curvas, que mantenga los pies siempre en los posapiés y que, si necesita algo, lo avise tocando el hombro en vez de moverse de repente. La comunicación previa evita sustos después. Incluso pueden acordar señales simples por si el ruido no deja escuchar.

Al manejar, todo debe ser más suave: acelerar progresivamente, frenar con mayor anticipación y tomar las curvas sin cambios bruscos. También conviene aumentar la distancia con los autos, porque el frenado será un poco más largo. Y en CDMX donde hay baches, topes escondidos y conductores que se meten sin avisar, todavía se requiere más cuidado.

Otra cosa importante es revisar la moto antes de salir: presión correcta de llantas, frenos en buen estado y, si la moto lo permite, ajustar la suspensión para el peso adicional.

*bb