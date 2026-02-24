Cae sujeto luego de una balacera en Tlalpan que dejó heridos y un fallecido

Luego que una balacera en calles del Pueblo de San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, dejó como saldo dos personas lesionadas y un fallecido el pasado 22 de febrero, este martes se supo de la detención de un sujeto en posesión de más de 50 dosis de presunta droga.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, policías que realizaban patrullajes preventivos en pasado domingo 22 fueron alertados por operadores del C2 Sur sobre disparos en el cruce de las calles Santa Cruz y Arenal.

Los atacados iban en un taxi

Al llegar al sitio, los uniformados encontraron a tres hombres tendidos sobre el asfalto con visibles manchas de sangre. Un hombre de 45 años relató que su hijo viajaba con amigos en un taxi blanco con rosa, cuando un automóvil negro se les emparejó y el copiloto comenzó a disparar.

Familiares y vecinos trasladaron a los heridos a un hospital cercano; sin embargo, más tarde se confirmó que uno de ellos perdió la vida debido a la gravedad de las lesiones.

Los indicios balísticos. Foto: Mauricio Hernández

Policías fueron tras el atacante

Tras revisar las cámaras de videovigilancia, los oficiales detectaron que el presunto responsable huyó hacia la calle Ayocatitla. Se implementó un operativo en la zona y, en coordinación con el C2 Sur, ubicaron el vehículo este martes en el cruce de Santa Cruz y Primera Cerrada de Santa Cruz.

Durante la revisión preventiva, al sujeto de 21 años le encontraron:

22 bolsitas con aparente marihuana

30 dosis de una sustancia similar a la cocaína

Un teléfono celular

El individuo fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación legal y continuará con las investigaciones.

