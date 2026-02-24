Detienen en Cuernavaca a presuntos operadores financieros de Unión Tepito

Elementos de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos detuvieron en el municipio de Cuernavaca a Edgar “N”, de 38 años, alias “El Conta” y/o “El Gordo”, y a Marissa “N”, de 44 años, alias “La Contadora”, señalados como presuntos operadores financieros del grupo delictivo Unión Tepito.

La captura ocurrió en una plaza comercial de la capital morelense, durante recorridos de prevención del delito y vigilancia. De acuerdo con el informe oficial, los agentes detectaron a un hombre y una mujer armados al ingresar al establecimiento. Tras realizarles una revisión, les aseguraron dos armas de fuego y diversas sustancias ilícitas.

Según el reporte, al momento de la detención en flagrancia, los implicados intentaron evadir a las autoridades ofreciendo el vehículo de lujo en el que viajaban, así como una cantidad adicional de dinero en efectivo.

Las autoridades identificaron a Edgar “N” como presunto mando actual de Unión Tepito, grupo encabezado por Milton Jair “N”, alias “El Tepis” y/o “El General”, con presuntos vínculos con el cártel Nuevo Imperio en la Ciudad de México y el Estado de México.

En tanto, Marissa “N” fue señalada como encargada financiera de dicha organización y presunto enlace con funcionarios de primer nivel en la zona de los Altos de Morelos, para la negociación de obra pública y adquisición de productos y servicios.

Durante la detención se aseguraron:

Un arma de fuego calibre 9 milímetros con cargador y 10 cartuchos útiles de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Un arma de fuego calibre .22 con cargador y nueve cartuchos útiles.

Dos pastillas azules con características similares al fentanilo.

Ocho bolsas con sustancia blanca similar a la cocaína.

Seis bolsas con sustancia sólida similar al cristal.

Un vehículo Mercedes Benz AMG con permiso provisional.

Dos teléfonos celulares, dinero en efectivo y diversas tarjetas de inversión y crédito.

De acuerdo con información de inteligencia, Edgar “N” es investigado por presuntos delitos de alto impacto, entre ellos agresiones armadas y homicidios de actores políticos en la región Oriente desde 2021. También se le relaciona con actividades de compra y distribución de droga en Cuautla, presuntos actos de extorsión mediante préstamos de dinero con una célula conocida como “Los Colombianos”, así como despojo y enajenación de propiedades en Lomas de Cocoyoc, en Yautepec y Cuautla.

Las autoridades señalaron que también operaría en el corredor de los Altos de Morelos, que abarca los municipios de Tetela del Volcán, Ocuituco, Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan.

Este lunes 23 de febrero, un juez de control calificó como legal la detención de ambos imputados. Edgar “N” permanecerá en prisión preventiva, mientras que los dos detenidos esperan su audiencia de vinculación a proceso.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Morelos puso a disposición a los detenidos e invitó a la ciudadanía que pudiera haber sido víctima de estas personas a presentar su denuncia de manera confidencial.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad Morelos reiteró su compromiso de continuar con acciones para fortalecer la seguridad en la entidad.

